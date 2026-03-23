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डाॅक्टर ने पत्नी का गला घोंटा, हादसा बताने रची एक्सीडेंट की साजिश, लेकिन बच ना पाया

दरअसल शनिवार सुबह सागर दमोह मार्ग पर चनाटोरिया टोल प्लाजा पर एक कार में आग लगने से एक महिला की मौत की खबर सामने आई थी. जिसमें बताया जा रहा था कि गढ़ाकोटा के रहने वाले डाॅक्टर नीलेश की पत्नी सीमा पटेल की सड़क हादसे के बाद कार में आग लगने से मौत हो गयी. लेकिन जब घटनास्थल पर मृतका सीमा के परिजन पहुंचे, तो उन्होंने इसे हादसा नहीं हत्या बताया.

वहीं पुलिस के लिए भी डाॅक्टर के अलग-अलग बयानों से शक हो रहा था और आखिरकार पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य और डाॅक्टर के विरोधाभासी बयानों ने सच सामने ला दिया. हादसा बताया जा रहा ये मामला पूरी तरह से हत्या की साजिश थी. डाॅक्टर पति ने अपनी पत्नी की गढ़ाकोटा स्थित अपने घर पर गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर अपने कर्मचारियों के साथ सागर रोड पर आकर चनाटोरिया प्लाजा के नजदीक अपनी कार में आग लगा दी. ताकि वारदात हादसा लगे. पुलिस ने आरोपी पति और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर पूरी कड़ी जोड़ी जा रही है.

सागर: शहर में शनिवार की सुबह एक खतरनाक हादसे की खबर लेकर सामने आई थी. जिसमें एक महिला की मौत कार में जल जाने के कारण हो गई थी. लेकिन इसी कार में मौजूद महिला का डाॅक्टर पति और दो अन्य साथी सुरक्षित बच गए, उन्हें खरोंच तक नही आई. इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि ये मामला हादसा नहीं बल्कि साजिश है. और यह मायके वालों का यही आरोप था.

उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत महिला की जान ली गई और उसे हादसा बताने की कोशिश की जा रही है. परिस्थितिजन्य साक्ष्य और डाॅक्टर के बार-बार विरोधाभासी बयानों से पुलिस का शक गहरा हो गया. पुलिस ने जब वैज्ञानिक साक्ष्य और सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी डाॅक्टर टूट गया और गुनाह कुबूल लिया. उसने बताया कि पत्नी को मारने के बाद इसे हादसा बताने के लिए ये साजिश रची थी.

हादसे में महिला का पति डॉक्टर नीलेश पटेल (ETV Bharat)

पुलिस की पूछताछ में मिली ये जानकारी

पुलिस ने जब डाॅक्टर नीलेश पटेल से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि शुक्रवार रात को उसका पत्नी सीमा के साथ किसी बात को लेकर काफी विवाद हो गया था. गुस्से में उसने पत्नी सीमा का गला घोंट दिया, जिससे उसकी घर पर ही ही मौत हो गई. इसको हादसा बताने के लिए प्लान बनाया. डाॅक्टर ने अपनी क्लीनिक में काम करने वाले दो कर्मचारियों को बुलाया और लाश ठिकाने लगाने की प्लानिंग की.

सागर में कार में महिला को ज़िंदा जलाया (ETV Bharat)

पुलिस ने डाॅक्टर के घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज जांचे, तो उसमें ये पता चला कि सीमा को मृत अवस्था में कार में बिठाया गया. गढ़ाकोटा से सागर की तरफ रवाना होने के बाद पहले पत्नी के मायके में फोन कर बताया कि उसे सीने में दर्द की शिकायत है. सागर के हास्पिटल ले जा रहे हैं. तबीयत बिगड़ने की बात सुनकर महिला के परिजन सागर के लिए निकल पड़े. लेकिन रास्ते में फिर डाॅक्टर का फोन पहुंचा कि ट्रक ने कट मार दिया और हमारा एक्सीडेंट हो गया है.

मृतक के परिजनों ने घटनास्थल पर जाकर देखा, तो डाॅक्टर और उसके दो साथी पूरी तरह सुरक्षित थे, जबकि महिला पूरी तरह जल गयी थी. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि डाॅक्टर और उसके दो साथियों ने सीमा का शव कार में रखा और सागर के नजदीक आकर टोल प्लाजा के यहां कार को आग के हवाले कर दिया और हादसा बताने की कोशिश की.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में फंसा डाॅक्टर

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में डाॅक्टर ने पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की. वहीं मायके वालों को बताई गयी अलग-अलग तरह की बातों को लेकर भी पुलिस का शक पुख्ता हो गया. मृतका सीमा के पिता ने भी पुलिस को बताया कि डाॅक्टर के किसी अन्य महिला से संबंध थे, जिसको लेकर दोनों में झगड़ा होता था. डाॅक्टर के मोबाइल की जांच में मिली आपत्तिजनक फोटो ने भी महिला के मायके वालों के आरोपों को पुख्ता कर दिया.

क्या कहना है पुलिस का

एएसपी लोकेश सिन्हा ने बताया, शनिवार सुबह सानोधा थाना क्षेत्र के चनाटोरिया टोल प्लाजा के पास एक कार में आग लगने की घटना सामने आई थी. जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी. लेकिन उसके पति और दो साथी घटना में बच गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की और फोरेंसिक टीम भी पहुंची थी। मामला पहले से ही संदिग्ध लग रहा था और महिला के डॉक्टर पति और उसके साथियों द्वारा विरोधाभासी बयान दिए जा रहे थे। उनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर जांच की गयी। तो पता चला कि डॉक्टर पति ने ही महिला की जान ली थी और एक्सीडेंट बताने के लिए कार में आग लगाई थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों से पूंछतांछ की जा रही है.