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डा. आरएस मिश्रा बनाए गए सीपीए के नए एचओओ, डॉ. विनोद कुमार रंगा की लेंगे जगह

नई दिल्ली: भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी दिल्ली सरकार की सेंट्रेल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) को नया हेड मिल गया है. दिल्ली सरकार ने डा. आरएस मिश्रा सीएमओ (एनएफएसजी) को डा. विनोद कुमार रंगा की जगह स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सेंन्ट्रल प्रिक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) का नया एचओओ नियुक्त किया है.

एडिशनल डायरेक्टर (एचक्यू एचओओ) डा. प्रमोद आर्या के द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल (बीजेआरएमएच) से सीपीए में ट्रासंफर किया गया है. बता दें कि सीपीए में पिछले माह 18 मई को विजिलेंस ने औचक छापा मारकर 650 करोड़ रूपए से अधिक के बाजार मूल्य से दस से 15 गुना कीमत में खरीदी गई दवाओं, ओआरएस और अन्य कई उपकरण की खरीद की थी, जिसके बाद डा. रंगा अवकाश पर चले गए थे और बाद में उन्हें यहां से ट्रांसफर कर दिया गया था. डॉक्टर रंगा के अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर्त सीपीए से बड़ी संख्या में 40 से ज्यादा लोगों के ट्रांसफर किए थे. उसके बाद अब सीपीए को नया हेड मिल है.

एक जून को इस तरह हुआ था सीपीए में फेरबदल

बता दें कि एक जून को मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार सीपीए में एचओओ (हेड ऑफ ऑफिस) डॉ. विनोद कुमार रंगा समेत 10 डॉक्टरों का स्थानांतरण किया गया था. इसके अलावा पैरामेडिकल सेवाओं को मजबूत करने के लिए 20 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया गया था. इसमें फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और ड्राइवर आदि शामिल थे.



कई स्टाफ को भी सीपीए से हटाया गया