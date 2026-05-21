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लखनऊ में डॉक्टर ने 12वीं की छात्रा के साथ की दरिंदगी, हॉस्पिटल के ओटी में इंजेक्शन देकर किया रेप

लखनऊ : बक्शी का तालाब थाना क्षेत्र में गुरुवार को सनसनीखेज घटना सामने आई है. तेजस अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज कराने आई 12वीं की छात्रा ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया है. पूछताछ की जा रही है.

परिजनों के मुताबिक, छात्रा को कई दिनों से झटके आने की समस्या थी. 18 मई को तेजस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. छात्रा का आरोप है कि बुधवार सुबह डॉ. विजय कुमार गिरी उसे ट्यूब डालने की बात कहकर ऑपरेशन थिएटर में ले गए. मेरे दीदी भी साथ में थीं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बाहर कर दिया.

इसके बाद मुझे कोई इंजेक्शन दिया गया, जिससे मैं अर्ध बेहोश हो गई. इसके बाद डॉक्टर ने शर्ट के अंदर हाथ डाला और मेरे साथ गलत काम किया. घटना के बाद छात्रा की हालत बिगड़ गयी. पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी.