लखनऊ में डॉक्टर ने 12वीं की छात्रा के साथ की दरिंदगी, हॉस्पिटल के ओटी में इंजेक्शन देकर किया रेप
मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया है. आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 11:03 PM IST
लखनऊ : बक्शी का तालाब थाना क्षेत्र में गुरुवार को सनसनीखेज घटना सामने आई है. तेजस अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज कराने आई 12वीं की छात्रा ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया है. पूछताछ की जा रही है.
परिजनों के मुताबिक, छात्रा को कई दिनों से झटके आने की समस्या थी. 18 मई को तेजस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. छात्रा का आरोप है कि बुधवार सुबह डॉ. विजय कुमार गिरी उसे ट्यूब डालने की बात कहकर ऑपरेशन थिएटर में ले गए. मेरे दीदी भी साथ में थीं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बाहर कर दिया.
इसके बाद मुझे कोई इंजेक्शन दिया गया, जिससे मैं अर्ध बेहोश हो गई. इसके बाद डॉक्टर ने शर्ट के अंदर हाथ डाला और मेरे साथ गलत काम किया. घटना के बाद छात्रा की हालत बिगड़ गयी. पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी.
जानकारी मिलते ही एसीपी आकाश पांडेय मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया. छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है.
एडीसीपी उत्तरी ट्विंकल जैन ने बताया, पुलिस को सूचना मिली की तीन दिन पहले छात्रा मिर्गी का इलाज कराने के लिए बीकेटी थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल गयी थी. जहां पर कार्यरत डॉक्टर ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
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