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बिहार के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का इंतजार करते-करते दो की मौत, अवैध निजी क्लिनिक सील

निजी क्लिनिक सील ( ETV Bharat )

जमुई : बिहार के जमुई सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने मुख्य गेट पर शव रखकर जमकर हंगामा किया. उन्होंने ड्यूटी से नदारद डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताई. देखते ही देखते वहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. आक्रोशित लोग दोषियों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे.