बिहार के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का इंतजार करते-करते दो की मौत, अवैध निजी क्लिनिक सील
जमुई सदर अस्पताल में चार घंटे के अंदर दो प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर के निजी क्लिनिक को सील कर दिया गया. रिपोर्ट-राजेश
Published : October 5, 2026 at 5:36 PM IST
जमुई : बिहार के जमुई सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने मुख्य गेट पर शव रखकर जमकर हंगामा किया. उन्होंने ड्यूटी से नदारद डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताई. देखते ही देखते वहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. आक्रोशित लोग दोषियों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे.
मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक सह मंत्री श्रेयसी सिंह तुरंत सदर अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिलाधिकारी नवीन कुमार को सूचित किया. इसके बाद जिलाधिकारी और एसडीएम सौरभ कुमार ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया. अधिकारियों ने अस्पताल के अन्य कर्मचारियों और वहां भर्ती मरीजों से बातचीत कर जांच शुरू की.
ड्यूटी से नदारद रहे डॉक्टर
जमुई सदर अस्पताल में महज चार घंटे के भीतर दो मरीजों की मौत होने से हड़कंप मच गया. डॉक्टरों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया. मंत्री श्रेयसी सिंह के कड़े रुख और नाराजगी जताने के बाद ही जिला प्रशासन पूरी तरह हरकत में आया और आनन-फानन में मामले की जांच और कार्रवाई शुरू की गई.
"हमलोगों के भी संज्ञान में आया था कि 4 घंटे के अंतराल पर 2 मौत हो गई है. मामले में लापरवाही का आरोप लगाया गया है. तत्काल मामले को लेकर तीन सदस्यीय जांच टीम बनाकर मामले की जांच पडताल की जा रही है. कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी."- नवीन,जमुई जिलाधिकारी
त्रिस्तरीय जांच टीम का गठन
मंत्री श्रेयसी सिंह ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि कुछ डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण गर्भवती महिला की मौत हुई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में प्रशासन की ओर से ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई दूसरा डॉक्टर ऐसी लापरवाही न करे. जिलाधिकारी नवीन कुमार ने तत्काल एक त्रिस्तरीय उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया.
"मरीज की स्थिति गंभीर थी तो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया और महिला चिकित्सक को क्यों नहीं बुलाया गया. मरीज और उसके परिजन डॉक्टरों को भरोसे की नजर से देखते हैं, ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. 4 घंटे के भीतर दो महिलाओं की मौत गंभीर मामला है. मामले की जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को भी दी जाएगी."- श्रेयसी सिंह, खेल एवं उद्योग मंत्री, बिहार
अवैध क्लिनिक किया गया सील
जमुई एसडीएम सौरभ कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर शालिनी सिंह के निजी क्लिनिक सह आवास पर छापेमारी की. खैरा मोड़ स्थित बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 'मातृ सेवा सदन' नामक इस अवैध क्लिनिक में बिना अनुमति के ऑपरेशन थिएटर और पैथोलॉजी लैब संचालित हो रही थी. जांच में क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन फेल पाया गया.
"गुप्त सूचना मिली थी कि जमुई टाउन थाना क्षेत्र के खैरा मोड़ के पास में 'मातृ सेवा सदन' नामक एक निजी क्लिनिक चलाया जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है. उसमें ओटीपी संचालित हो रहा है और उसमें पैथोलॉजी का लैब भी चल रहा है. तत्काल सदर अस्पताल के डीएस और सीओ, बीडीओ, पुलिस बल के साथ उक्त निजी क्लिनिक में पहुंचे. जांच पड़ताल के बाद पता चला, 2021-22 से ही क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन फेल है. अस्पताल को सील कर दिया गया है."- सौरव कुमार,एसडीएम
4 घंटे में दो मौत
पहला मामला खैरा थाना क्षेत्र के नरियाना गांव की 28 वर्षीय अनिता कुमारी का है. पति सुजीत कुमार के अनुसार, शनिवार रात प्रसव पीड़ा होने पर अनिता को पहले खैरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां से उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया. रात करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचने के बाद परिजनों का आरोप है कि प्रसव कक्ष में महिला चिकित्सक मौजूद नहीं थीं.
"जांच के बाद चिकित्सक के आने की बात कही गई, लेकिन रातभर अनिता की हालत बिगड़ती रही. रविवार सुबह करीब पांच बजे उसकी मौत हो गई. यह अनिता का तीसरा प्रसव था."- सुजीत कुमार, मृतक के पति
दूसरा मामला चौहानडीह गांव की 26 वर्षीय आस्था कुमारी का है. परिजनों के अनुसार, शनिवार को सदर अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव कराया गया और उसने बेटे को जन्म दिया. ऑपरेशन के बाद उसकी हालत सामान्य थी, लेकिन रात करीब 12 बजे अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजनों का आरोप है कि उस समय महिला चिकित्सक ड्यूटी रूम में मौजूद नहीं थीं.
"इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक के इलाज के बाद कुछ देर सुधार हुआ, लेकिन रविवार सुबह फिर हालत बिगड़ी और करीब 10 बजे उसकी मौत हो गई."- मृतक के परिजन
प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी
इस बड़ी कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी डॉक्टरों को कड़ी चेतावनी दी है. डीएम ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में रहते हुए निजी प्रैक्टिस करने वाले और बिना पंजीकरण के अवैध क्लिनिक चलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
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