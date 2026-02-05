ETV Bharat / state

गैरसैंण सीएचसी सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती शुरू, लंबे आंदोलनों का दबाब आया काम

चमोली: लंबे इंतजार व आंदोलनों के बाद आखिरकार गैरसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकार द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती कर दी गयी है. जिसको लेकर आमजन समेत जनप्रतिनिधियों ने इसे जनता के संघर्षों की जीत बताया है. गैरसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अब स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट व एक अस्थि रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति कर दी गयी है.

गैरसैंण क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बार आम जनता को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा था. पूर्व में व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी व पूर्व राज्य मंत्री सुरेश कुमार बिष्ट के नेतृत्व में अलग-अलग समय पर बड़े आंदोलन भी चलाए गये थे. प्रदेश में सरकार चाहे भाजपा की रही हो या कांग्रेस की गैरसैंण क्षेत्र की जनता को बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमेशा से ही दो चार होना पड़ा है.

बता दें कि गैरसैंण विकासखंड के खनसर क्षेत्र व घनडियाल गांव की प्रसूता व नवजात शिशु की अलग-अलग समय में इलाज के अभाव में मौत हो गई थी. जिसके बाद हजारों की संख्या में क्षेत्रवासियों को सड़कों पर उतरकर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा था. वहीं,अब गैरसैंण चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हो जाने से आम जनता ने भी राहत की सांस ली है, जिसके बाद बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद जगी है.

विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे गैरसैंण अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अर्जुन रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब स्त्री रोग विशेषज्ञ,बाल रोग विशेषज्ञ,एनेस्थेसियोलॉजिस्ट व एक अस्थि रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति कर दी गयी है.विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि हमारी सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती को लेकर सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र-वासियों की गैरसैंण चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग थी, जिसको लेकर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चिकित्सकों की नियुक्ति का आग्रह किया था. वो मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री का गैरसैंण में चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर आभार प्रकट करते हैं. कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके इसको लेकर गैरसैंण अस्पताल के लिए धीरे-धीरे और संसाधन जुटाए जा रहे हैं.