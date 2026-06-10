जैसे ही आग लगी मरीज को छोड़कर भाग गए, प्रसाद अस्पताल अग्निकांड में डॉक्टर पंकज कुमार सस्पेंड
मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है. डॉक्टर पंकज कुमार को निलंबित कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : June 10, 2026 at 1:39 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में पिछले दिनों आग लगने के कारण आईसीयू में भर्ती 7 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई थी. परिजनों ने आरोप लगाया था कि आग लगने के बाद डॉक्टर वहां से मदद करने की बजाय भाग गए थे. अब जांच रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है कि आग लगते ही डॉक्टर फरार हो गए थे. इस मामले में डॉक्टर पंकज कुमार के खिलाफ एक्शन हुआ है.
प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में एक्शन: प्रसाद अस्पताल अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए बंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जिलाधिकारी और सिविल सर्जन की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.
सरकारी डॉक्टर, फिर भी प्रसाद अस्पताल में कार्यरत: जांच में पाया गया कि डॉ. पंकज कुमार सरकारी सेवा में रहते हुए निजी प्रसाद अस्पताल में भी कार्यरत थे, जो सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन है. जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 4 जून को प्रसाद अस्पताल में आग लगने के दौरान पंकज कुमार आईसीयू में ड्यूटी पर तैनात थे.
आग लगते ही डॉक्टर चले गए थे: आरोप है कि आग लगने के बाद उन्होंने भर्ती मरीजों को छोड़कर अस्पताल परिसर से चले गए, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए. मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि अग्निकांड की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि डॉ. पंकज कुमार घटना के समय प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में ड्यूटी कर रहे थे.
डॉक्टर पंकज कुमार निलंबित: डीएम ने कहा कि जांच समिति ने पाया कि आग लगने के बाद वे मरीजों को छोड़कर वहां से चले गए थे. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट भेजी गई, जिसके बाद विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर निलंबित कर दिया.
"मेजर वायलेशन हमलोगों ने जांच के क्रम में पाया. जांच कमिटी की रिपोर्ट ने पाया कि जैसे ही आग लगी तुरंत वहां से निकल गए. मरीजों को अपने हाल पर उन्होंने छोड़ दिया. सिविल सर्जन ने भी अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र गठित करके विभाग को भेजा. इसके बाद विभाग ने उसको एग्जामिन कर उसको निलंबित कर दिया है."- सुब्रत कुमार सेन, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर
वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सकीय अनुशासन के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभाग ने संकेत दिया है कि मामले की आगे भी जांच जारी रहेगी और आवश्यकतानुसार अन्य कार्रवाई की जाएगी.
अग्निकांड में 7 मरीजों की मौत: 4 जून की सुबह मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्टिपल में आग लगने के कारण 7 मरीजों की मौत हो गई. 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दो लोगों ने बाद में दम तोड़ा. घटना के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई. वहीं मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.
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