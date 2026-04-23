अनूपगढ़ जिला अस्पताल में डॉक्टर-नर्सिंगकर्मी विवाद: चिकित्सक पर दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना करने के आरोप
नर्सिंगकर्मी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर कमीशन के लिए गरीब मरीजों की अनावश्यक जांचें बाहरी लैब से करवाते हैं.
Published : April 23, 2026 at 3:02 PM IST
अनूपगढ़: सरकारी जिला अस्पताल में गुरुवार को वरिष्ठ चिकित्सक डॉ केशव कामरा और इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज नर्सिंगकर्मी बृजलाल के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. विवाद इतना बढ़ गया कि अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना शुरू कर दिया, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हो गईं और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
नर्सिंगकर्मी बृजलाल ने आरोप लगाया कि डॉ केशव कामरा लंबे समय से नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार और गालीगलौच करते हैं. उन्होंने बताया कि गुरुवार को इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर ने आते ही डांटना शुरू कर दिया और अपशब्द कहे, जिससे वह मानसिक रूप से आहत हो गए. बृजलाल ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर कमीशन के लिए गरीब मरीजों की अनावश्यक जांचें बाहरी लैब से करवाते हैं.
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इस मामले में अन्य नर्सिंगकर्मियों-अमरजीत कौर, बसला देवी, अमृतपाल सिंह, रामेश्वर लाल, सुरेन्द्र सेवटा, दुष्यंत सिंह, मनोज साई, सुनील कुमार, अमरचंद और राहुल सहित कई कर्मचारियों ने भी डॉ कामरा पर दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए. वहीं, एक मरीज अरुण बंसल ने भी आरोप लगाया कि डॉक्टर द्वारा लिखी गई जांचों को सरकारी लैब की रिपोर्ट के बावजूद स्वीकार नहीं किया गया और विशेष निजी लैब से जांच कराने पर ही इलाज शुरू किया गया. हालांकि, डॉ केशव कामरा ने सभी आरोपों को निराधार बताया. उनका कहना है कि नर्सिंगकर्मी बृजलाल ने अपने कार्य में लापरवाही बरती थी, जिसके चलते उन्हें नियमों के अनुसार काम करने के लिए समझाया गया. उन्होंने कहा कि वे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते और केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्ती बरतते हैं.
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विवाद के चलते अस्पताल में दवा वितरण और लैब सेवाएं ठप हो गईं. मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई लोग बिना इलाज लौटने को मजबूर हुए. सूचना मिलने पर तहसीलदार दिव्या चावला और एसएचओ ईश्वर जांगिड़ मौके पर पहुंचे और समझाइश की, लेकिन नर्सिंगकर्मी अपनी मांगों पर अड़े रहे. उन्होंने या तो सभी नर्सिंगकर्मियों को अन्यत्र एपीओ करने या डॉ कामरा को हटाने की मांग रखी.