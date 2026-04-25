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बीमार महिला के सड़ चुके पैर में रेंग रहे थे कीड़े, डॉक्टर को इस वजह से जमीन पर ही करनी पड़ी सर्जरी

छतरपुर जिला हॉस्पिटल के डॉ. मनोज चौधरी की संवेदनशीलत ने बचाई महिला की जान. महिला की जान को खतरा होने से तत्काल ऑपरेशन जरूरी था.

Doctor Manoj Choudhary Chhatarpur
डॉक्टर ने महिला का सड़ चुका अंगूठा काटकर निकाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
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छतरपुर: छतरपुर जिला अस्पताल से मानवता की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. यहां डॉक्टर और कंपाउंडर ने मिलकर एक मानसिक रूप से बीमार अज्ञात वृद्ध महिला के सड़े चुके पैर का जमीन पर ही ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी दी. महिला की हालत फिलहाल ठीक है, उसका इलाज किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक पिछले तीन दिन से एक वृद्ध महिला अस्पताल परिसर में लावारिस हालत में पड़ी ती. महिला के पैर का अंगूठा पूरी तरह सड़ चुका था और उसमें कीड़े पड़ जाने के कारण तेज बदबू फैल रही थी. जिसकी वजह से लोग उसके पास से भी गुजरने तक से कतराते थे. इसी बीच जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. मनोज चौधरी को इस बात की जानकारी लगी. संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने महिला के इलाज की जिम्मेदारी उठाई.

छतरपुर जिला हॉस्पिटल के डॉ. मनोज चौधरी (ETV Bharat)

छतरपुर जिला हॉस्पिटल के डॉ. मनोज चौधरी ने महिला का सड़ चुका अंगूठा काटकर निकाला

दरसल छतरपुर जिला हॉस्पिटल में पदस्थ डॉ. मनोज चौधरी महिला को जब देखने पहुंचे तो उसकी हालत गंभीर मिली. महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण ऑपरेशन थिएटर में जाने को तैयार नहीं थी. ऐसे में डॉक्टर ने तीसरी मंजिल पर जमीन पर लेटी महिला का इलाज शुरू किया. उन्होंने मौके पर ही घाव से कीड़े निकाले और पैर का सड़ा हुआ अंगूठा काटकर उसकी जान बचाई.

डॉक्टर ने कहा, महिला की जान को खतरा था और तत्काल ऑपरेशन जरूरी था

इस बारे में पूछने पर डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, उसका नाम राम सखी बताया जा रहा है. उसका एक पैर बिल्कुल सड़ चुका है. मानसिक रूप से अशांत होने के कारण महिला ऑपरेशन थिएटर तक जान को तैयार नहीं थी. उसकी जान को खतरा था और तत्काल ऑपरेशन जरूरी था. बाहर ही ऑपरेशन कर उसका इलाज किया जा रहा है. खतरे से बाहर है और उसका इलाज जारी है.

डॉक्टर के निर्देश पर कंपाउंडर दिनेश मिश्रा ने लगातार महिला के घाव पर दवा डालकर कीड़े निकालने और उसकी सफाई का काम शुरू किया. कंपाउंडर का कहना है कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें ऐसे संवेदनशील डॉक्टर के साथ काम करने का अवसर मिला.

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