डॉक्टर का अपहरण कर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी, मांगे 30 लाख, महिला सहित 3 गिरफ्तार
अलवर पुलिस जब आरोपियों को पकड़ने गई, तो एक आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए पहले से ही सिर मुंडवा लिया था.
Published : October 24, 2025 at 9:07 PM IST
अलवर: जिले में पुलिस ने अपहरण-बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने डॉक्टर को अगवा कर लिया. इसके बाद मारपीट कर महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाए और उसे दुष्कर्म के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी. घटना की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि परिवादी डॉक्टर को गत 22 अक्टूबर को आरोपी महिला ने इलाज के बहाने अलवर के आरटीओ के पास मकान पर बुलाया. महिला ने कहा कि वह चल नहीं सकती. इस पर इलाज के लिए डॉक्टर महिला के घर पर पहुंचा, जहां आरोपी महिला व उसके साथियों ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की और आपत्तिजनक वीडियो बनाए. आरोपियों ने परिवादी डॉक्टर से 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की और पैसे नहीं देने पर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी परिवादी को जबरन वाहन में बैठाकर बहरोड़ की ओर ले गए, जहां महिला ने धक्का देकर गाड़ी से फेंक दिया. इस दौरान परिवादी करीब 4 घंटे तक बंधक बना रहा. बाद में परिवादी ने शिवाजी पार्क थाने में प्रकरण दर्ज कराया, जिस पर अनुसंधान कर पुलिस ने महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले ने बताया कि अनुसंधान के दौरान पता चला कि यह गिरोह पहले से सक्रिय है और कई वारदातों को अंजाम दे चुका है. इस प्रकरण में वसीम खान, प्रियांशु चौधरी व शहरूना को गिरफ्तार किया गया है. अनुसंधान के दौरान पता चला कि आरोपी प्रियांशु के खिलाफ पूर्व में भी शहर के विभिन्न थानों में 6 प्रकरण दर्ज हैं. जब पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने गई, उससे पूर्व ही प्रियांशु उर्फ गोधू ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सिर को गंजा करवा लिया था.