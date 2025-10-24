ETV Bharat / state

डॉक्टर का अपहरण कर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी, मांगे 30 लाख, महिला सहित 3 गिरफ्तार

अलवर: जिले में पुलिस ने अपहरण-बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने डॉक्टर को अगवा कर लिया. इसके बाद मारपीट कर महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाए और उसे दुष्कर्म के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी. घटना की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि परिवादी डॉक्टर को गत 22 अक्टूबर को आरोपी महिला ने इलाज के बहाने अलवर के आरटीओ के पास मकान पर बुलाया. महिला ने कहा कि वह चल नहीं सकती. इस पर इलाज के लिए डॉक्टर महिला के घर पर पहुंचा, जहां आरोपी महिला व उसके साथियों ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की और आपत्तिजनक वीडियो बनाए. आरोपियों ने परिवादी डॉक्टर से 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की और पैसे नहीं देने पर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी परिवादी को जबरन वाहन में बैठाकर बहरोड़ की ओर ले गए, जहां महिला ने धक्का देकर गाड़ी से फेंक दिया. इस दौरान परिवादी करीब 4 घंटे तक बंधक बना रहा. बाद में परिवादी ने शिवाजी पार्क थाने में प्रकरण दर्ज कराया, जिस पर अनुसंधान कर पुलिस ने महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.