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फतेहाबाद में डॉक्टर पर महिला स्टॉफ को प्रताड़ित करने का आरोप, बोली- 'गंदी भाषा का इस्तेमाल किया', सख्त कार्रवाई की मांग

फतेहाबाद में पॉली क्लीनिक में कार्यरत डॉक्टर पर महिला स्टाफ सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए. बोली- गंदी भाषा का इस्तेमाल किया. सख्त कार्रवाई की मांग.

FEMALE STAFF HARASS IN FATEHABAD
FEMALE STAFF HARASS IN FATEHABAD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 15, 2026 at 4:25 PM IST

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फतेहाबाद: पॉली क्लीनिक में कार्यरत एक डॉक्टर पर महिला स्टाफ सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. 10 से ज्यादा महिला सदस्यों ने पहले मीडिया के सामने अपनी शिकायत रखी. इसके बाद कार्यकारी सीएमओ डॉक्टर बुधराम के सामने डॉक्टर को खूब खरी खोटी सुनाई. महिला स्टाफ सदस्यों ने अपनी लिखित शिकायत सीएमओ को दी है. महिला स्टाफ सदस्यों ने सीएमओ से इस डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना हो पाए.

डॉक्टर पर महिला स्टाफ का गंभीर आरोप: महिला स्टाफ सदस्यों ने बताया कि "वे इस कार्यालय में वर्ष 2013 से विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं. 1 मई को ही पॉली क्लीनिक में अतिरिक्त एसएमओ के पद पर एक डॉक्टर ने कार्यभार संभाला है. 8 मई को पूरे स्टाफ से सभी के कमरों में जाकर सामान्य बात की. फिर 11 मई को सभी स्टाफ के उपस्थित होने के उपरांत सारे स्टाफ को कमरा नंबर 5 में उपस्थिति रजिस्टर लेकर बुलाया. सभी स्टाफ के नाम रजिस्टर में पढ़कर सुनाए."

फतेहाबाद में डॉक्टर पर महिला स्टॉफ को प्रताड़ित करने का आरोप (ETV Bharat)

मैरिड और अनमैरिड को लेकर पूछा सवाल: महिला स्टाफ ने बताया कि "हमारे नाम के आगे मिस लगा था. जिस पर डॉक्टर ने कहा कि क्या सभी स्टाफ अनमैरिड हैं? इस पर सभी महिला स्टाफ ने कहा कि नहीं सर हम सभी स्टाफ मैरिड हैं. इस पर जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा कि आपके नाम के आगे मिसेज लगा होना चाहिए, मिस क्यों लगाया गया है? इससे पता नहीं चलता कि कौन सा स्टाफ शादीशुदा है और कौन अविवाहित."

फैंडली माहौल बनाने का आरोप: महिलाओं ने बताया कि डॉक्टर ने सभी स्टाफ को कहा कि आप सभी यहां पर फैंडली माहौल बना कर रखें. यहां की बात यहीं तक ही रखेंगे और अपने घर तक नहीं करनी. महिला स्टाफ सदस्यों ने आरोप लगाया कि इसके बाद महिला स्टाफ को बुलाकर एक महिला की सीट पर बैठकर उसी समय ओपीडी स्लिप हाथ में लेकर डॉक्टर ने गलत व्यवहार किया और महिला स्टाफ से अशोभनीय बातें की. इस पर महिला स्टाफ ने विरोध जताया.

आरोपी डॉक्टर ने दी सफाई: इस मामले में आरोपी डॉक्टर नरेंद्र ने कहा कि "महिला स्टाफ को गलतफहमी हुई है. अगर फिर भी महिला स्टाफ को कुछ ऐसा महसूस हुआ है, तो मैं माफी मांगता हूं." इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ बुधराम ने कहा कि "आरोपी डॉक्टर को डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है, विभाग के उच्च अधिकारियों को भी पूरे मामले से अवगत करवा दिया गया है."

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