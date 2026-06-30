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कार में मिला डॉक्टर का शव, मुंह से निकल रहा था झाग, शीशे तोड़कर निकाला बाहर

आदर्श नगर थाना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक कार में डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शीशे तोड़कर शव को बाहर निकाला. सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी है. प्रारंभिक तौर पर कार में जहरीली गैस बनने से दम घुटने से डॉक्टर की मौत की आशंका जताई जा रही है. यह घटना आदर्श नगर थाना इलाके की फ्रंटियर कॉलोनी की है. एसएमएस में त्वचा रोग विशेषज्ञ थे डॉ. शर्मा : आदर्श नगर थानाधिकारी मनीष गुप्ता ने बताया कि मृतक की पहचान सवाई मानसिंह अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप कुमार शर्मा के रूप में हुई है. उनका कहना है कि 37 वर्षीय डॉ. संदीप कुमार शर्मा सोमवार सुबह अपनी कार से फ्रंटियर कॉलोनी पहुंचे थे. यह कार एक मकान के बाहर खड़ी थी. दोपहर तक कार खड़ी रही तो स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस कि जानकारी दी. आदर्श नगर थाने की एक टीम मौके पर पहुंची. पढे़ं. झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आई कार ने कांस्टेबल को कुचला, मौत