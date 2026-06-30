कार में मिला डॉक्टर का शव, मुंह से निकल रहा था झाग, शीशे तोड़कर निकाला बाहर

कार में मिला डॉक्टर का शव, मुंह से निकल रहा था झाग, शीशे तोड़कर निकाला बाहर
कार में मिले दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने उनकी शिनाख्त की. वह मूलतः झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी के रहने वाले हैं.
Published : June 30, 2026 at 10:45 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में एक कार में डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शीशे तोड़कर शव को बाहर निकाला. सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी है. प्रारंभिक तौर पर कार में जहरीली गैस बनने से दम घुटने से डॉक्टर की मौत की आशंका जताई जा रही है. यह घटना आदर्श नगर थाना इलाके की फ्रंटियर कॉलोनी की है.
एसएमएस में त्वचा रोग विशेषज्ञ थे डॉ. शर्मा : आदर्श नगर थानाधिकारी मनीष गुप्ता ने बताया कि मृतक की पहचान सवाई मानसिंह अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप कुमार शर्मा के रूप में हुई है. उनका कहना है कि 37 वर्षीय डॉ. संदीप कुमार शर्मा सोमवार सुबह अपनी कार से फ्रंटियर कॉलोनी पहुंचे थे. यह कार एक मकान के बाहर खड़ी थी. दोपहर तक कार खड़ी रही तो स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस कि जानकारी दी. आदर्श नगर थाने की एक टीम मौके पर पहुंची.
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मुंह से झाग, मोबाइल पर परिजनों के कॉल आ रहे : पुलिस पहुंची तो कार की ड्राइवर सीट पर डॉक्टर अचेत हालत में पड़े थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था. कार लॉक होने के कारण पुलिस ने आगे के शीशे तोड़कर डॉक्टर को बाहर निकाला. उन्हें 108 एम्बुलेंस से सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. कार में मिले दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने उनकी शिनाख्त की. वह मूलतः झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी के रहने वाले हैं. उनके मोबाइल पर लगातार परिजनों के कॉल आ रहे थे.
कार की बैट्री डिस्चार्ज, फ्यूल भी खत्म : प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि संदीप शर्मा कार में एसी चालू कर बैठे थे. फ्यूल खत्म होने पर कार बंद हो गई और एसी ऑन रहा. संभावना जताई जा रही है कि एसी से जहरीली गैस बनने और दम घुटने से डॉ. संदीप शर्मा की मौत हो गई. कार में फ्यूल खत्म हो गया और बैट्री भी डिस्चार्ज थी. फिलहाल, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण साफतौर पर सामने आएगा.