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अयोध्या में चिकित्साधिकारी आवास में फंदे से लटकता मिला महिला डॉक्टर का शव, सुसाइड नोट बरामद

अयोध्या: ऋषभदेव नेत्र चिकित्सालय में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अस्पताल परिसर स्थित चिकित्साधिकारी आवास में महिला डॉक्टर का शव फंदे से लटका मिला. सूचना मिलने के बाद सीएमओ समेत कई अधिकारी मौके पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि शव के पास एक सुसाइट नोट भी बरामद हुआ. जिसके आधार पर घटना की जांच की जा रही है.



अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी वीआईपी सिंह ने बताया कि डॉ. जयति पांडेय मूल रूप से रांची की रहने वाली थी और पिछले करीब दो से ढाई वर्षों से अस्पताल में सेवाएं दे रही थी. वह अविवाहित थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक डॉ. जयति दिव्यांग थी.

उन्होंने बताया कि इस घटना की जानकारी उस समय हुई जब उनकी मां ने फोन किया, लेकिन काफी देर तक फोन नहीं उठा. इसके बाद पड़ोसियों से घर जाकर देखने को कहा गया. दरवाजा खुलने पर अंदर डॉक्टर का शव फंदे से लटका मिला.



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है. आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हालांकि बताया जा रहा है कि मौके से एक सुसाइड नोट मिलने की बात भी सामने आई है.

सीएमओ डॉ. देवेंद्र सिंह भिटोरिया ने बताया कि यहां पर वो कार्य कर रही थी. अभी पुलिस मौके पर आई है और पूरे मामले की जांच कर रही है.