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‘सोशल मीडिया के जरिये ब्रेनवॉश करने की आशंका...'; जानिये ATS की छापेमारी को लेकर क्या बोले पिता?

वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले चिकित्सक ने रखा अपना पक्ष.

ATS की छापेमारी को पिता ने रखा पक्ष
ATS की छापेमारी को पिता ने रखा पक्ष (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 1:36 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी : आदमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक डाॅक्टर के घर बीते मंगलवार को एटीएस की टीम ने छापेमारी की थी. टीम की छापेमारी लगभग 6 घंटे तक चली थी. इस दौरान टीम ने मोबाइल और लैपटॉप की डिटेल खंगाली थी. इस पूरे मामले में अब चिकित्सक ने अपना पक्ष रखा है.



डाॅ. आरिफ अंसारी ने बताया कि "बेटे की पिछले दिनों सोशल मीडिया पर किसी संदिग्ध हैंडल से चैट होने की बात सामने आई है. एटीएस ने इस मामले में बेटे से पूछताछ की. इस पूरे मामले में किसी भी तरह की जांच मेरे खिलाफ नहीं है. अचानक से कुछ हैंडलिंग आई और मेरे बेटे ने लाइक किया था. जो चैट हुई थी, अधिकारी जांच कर रहे हैं."


उन्होंने बताया कि "मेरा करियर बहुत ही अच्छा रहा है. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक कॉलेज से पढ़ाई की है. वह 1995 बैच के स्टूडेंट रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेरे करियर में कहीं पर रेड निशान नहीं लगा है. मेरी कोशिश रहती है कि सब कुछ अच्छा जाए. पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है."

उन्होंने बताया कि "नवंबर के माह में बेटे की कुछ चैट्स आईं, जिसमें वह गलती से शामिल हो गया. 04 मार्च के बाद से वह किसी भी तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर रहा है. वह थोड़ा डिप्रेशन में भी था. वह एक अच्छा नागरिक बने यही चाहता हूं. मैंने हमेशा उसे अच्छी शिक्षा दी है."

उन्होंने बताया कि "वह शहर के नामी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ा है और अभी शहर के नामी संस्था से तैयारी कर रहा है. उसका व्यवहार धार्मिक कट्टरपंथी नहीं रहा है ना ही वह इस तरीके की बातें करता रहा है. उसके दोस्त भी सीमित हैं, उसका व्यवहार कभी भी इस तरीके का नहीं रहा है."

इसी दौरान वह सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गया. डॉक्टर अंसारी का मानना है कि उसी समय वह गलत लोगों या संदिग्ध हैंडलर के संपर्क में आया होगा. उन्होंने बेटे के ब्रेनवॉश की भी आशंका जताई है. उन्होंने बताया कि 4 मार्च के बाद से उसने सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली थी.

उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये ब्रेनवॉश की आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वे पूरा न्याय करेंगे. जांच के समय टीम ने बहुत ही सहजता से बातचीत की थी. उन्होंने कहा कि आज अगर सोशल मीडिया बैन नहीं किया गया तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा."

एटीएस टीम ने की थी छापेमारी : वाराणसी में बीते दिनों एटीएस और वाराणसी पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी. यह छापेमारी आदमपुर थाना क्षेत्र के पठानी टोला इलाके में की गई थी, जहां एक चिकित्सक के बेटे से पूछताछ की गई थी. घंटों चली पूछताछ के बाद डाॅक्टर के घर में मिले लैपटॉप, प्रिंटर और मोबाइल फोन के डिटेल खंगाले गए हैं.

यह भी पढ़ें : ATS Action in Varanasi; टेरर फंडिंग की आशंका में डाॅक्टर के घर पर छापेमारी, 6 घंटे चली पूछताछ

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