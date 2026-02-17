ETV Bharat / state

चिकित्सक ने की आत्महत्या, वाट्सएप पर स्टेटस में लिखा, 'मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक कॉल न करें'

पुलिस ने बताया कि चिकित्सक ने तबीयत ठीक नहीं होने की बात कहकर ड्यूटी नहीं ली थी.

doctor kills himself in Ajmer
चिकित्सक (बाएं), सरकारी क्वाटर के सामने जमा भीड़ (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 17, 2026 at 5:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: जिले के केकड़ी क्षेत्र में राजकीय जिला ​अस्पताल में कार्यरत चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ अशोक कुमार मीणा ने मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. मीणा पिछले एक साल से केकड़ी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे. सुबह डॉ मीणा ने वाट्सएप पर 'मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक कॉल न करें' का स्टेटस भी डाला था. उसके बाद किसी का कॉल रिसीव नहीं किया. उनके सरकारी आवास में पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

अतिरिक्त पुलिस अ​धीक्षक राजेश कुमार मील ने बताया कि सूचना मिलते ही वे और सिटी थानाधिकारी अनिल शर्मा मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे. जहां अस्पताल के पीछे चिकित्सक के सरकारी आवास के कमरे में शव मिला. उन्होंने बताया कि डॉ अशोक मीणा ने सोमवार को तबीयत ठीक नहीं होने की बात कहते हुए ड्यूटी नहीं ली थी. मंगलवार सुबह डॉ मीणा के यहां खाना बनाने वाली महिला ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया था और उसके बाद वह वहां से चली गई थी. प्रथम दृष्ट्या मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

पढ़ें: 'मेरा बेटा जज बनना चाहता था'...एक तरफा प्यार में छात्रा की हत्या के बाद आत्महत्या करने वाले छात्र की मां का छलका दर्द

परिजनों को दी सूचना: एएसपी मील ने बताया कि डॉ अशोक कुमार मीणा के सरकारी आवास को सील करवा दिया गया है. पड़ताल में किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. मृतक चिकित्सक के परिजनों को मामले की सूचना दी गई है. परिजनों की मौजूदगी में डॉ मीणा के आवास की गहन तलाशी ली जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि चिकित्सक के पिता देवली के समीप राजकोट में रहते है. डॉ मीणा ने मंगलवार सुबह 10.37 बजे व्हाटसएप पर आखरी स्टेटस लगाया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'मरीज नहीं देखे जाएंगे, अनावश्यक कॉल न करें'.

पढ़ें: बूंदी: खदान में मिला शव, प्रेम प्रसंग में पति ने की आत्महत्या, पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार

फोन नहीं उठाया: चिकित्सालय प्रबंधन ने बताया कि डॉ अशोक कुमार मीणा की मंगलवार को डे ड्यूटी थी. निर्धारित दो बजे तक अस्पताल नहीं पहुंचने पर पीएमओ समेत अन्य कार्मिकों ने भी उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. इसके बाद चिकित्साकर्मी अस्पताल के पीछे बने उनके सरकारी आवास में पहुंचे. जहां उन्होंने दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं मिला. इस दौरान एक कर्मचारी ने सरकारी आवास की खिड़की की दरार में से झांक कर देखा, तो डॉ मीणा का शव नजर आया. कार्मिक ने चिकित्सा अधिकारी को मामले की सूचना दी. इसके बाद चिकित्सा अधिकारी की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अ​धीक्षक राजेश कुमार मील, शहर थानाधिकारी अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे. जहां सरकारी आवास के घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर पुलिस ने भीतर प्रवेश किया.

TAGGED:

DOCTOR ENDS HIS LIFE IN AJMER
DOCTOR WHATSAPP STATUS BEFORE DEATH
DOCTOR FOUND DEAD IN GOVT QUARTER
DOCTOR KILLS HIMSELF IN AJMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.