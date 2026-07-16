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मुरादाबाद में 3 युवक डूबे, औरैया में डॉक्टर ने यमुना में छलांग लगाई

मुरादाबाद/कानपुर: मुरादाबाद में रामगंगा नदी में नहाने गए कुछ युवक पानी के तेज़ बहाव में बह गए. युवकों के शोर मचाने पर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. पानी में बह रहे युवकों में से दो युवक थोड़ी दूर बहने के बाद तैर कर सकुशल बाहर निकल आए जबकि तीसरा व्यक्ति रामगंगा नदी के तेज़ बहाव में बह गया, स्थानीय गोताखोर और पीएससी की गोताखोर यूनिट युवक की तलाश में जुटी हुई है. वहीं, औरैया में एक डॉक्टर ने यमुना में छलांग लगा दी.



मुरादाबाद में नदी में डूबे युवक

पूरा मामला बुधवार श्याम 5:00 बजे का बताया जा रहा है जब थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोरा मुस्तकीम में अलमारी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी लाइट ना आने की वजह से नदी किनारे आ गए और नहाने का मन बनाया, इसी दौरान कुछ युवक पानी में उतर गए और नहाने लगे. लगातार तेज़ बारिश होने के कारण रामगंगा में पानी का बहाव काफी तेज़ था. नदी में नहा रहे युवक पानी में बहने लगे, इनमें से तीन युवक नदी में आगे निकल गए और पानी में डूबने लगे किसी तरह दो युवक तैर कर बाहर निकल आए, मगर इस दौरान तीसरा युवक पानी के तेज़ बहाव में आगे बह गया.



सिविल लाइंस थाना अध्यक्ष मनीष सक्सेना ने बताया कि अमरोहा जनपद के रहने वाले 28 वर्षीय आसिफ़ पानी के तेज़ बहाव में बह गए जिनकी तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि पानी में बहे दो युवक सही सलामत बाहर आ गए हैं.



सही सलामत नदी से बाहर आए तसव्वुर खान ने बताया कि वह मोनू अलमारी फैक्ट्री में काम करते हैं लाइट ना आने की वजह से वह और उनके साथी फैक्ट्रीकर्मी रामगंगा नदी में नहाने चले गए, कुछ देर नहाने के बाद हम लोग नदी में काफी आगे तक आ गए किसी तरह तैर कर बाकी लोग बाहर आ गए मगर उनके साथ काम करने वाला आसिफ जो की अमरोहा जनपद का रहने वाला है वह पानी में बह गया पुलिस उसकी तलाश कर रही है.





औरैया में डॉक्टर ने यमुना में लगाई छलांग

औरैया में एक डॉक्टर के यमुना नदी में छलांग लगा दी. नदी में कूदने से पहले डॉक्टर ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो साझा किए, जिनमें उन्होंने अस्पताल संचालक के बहनोई पर मारपीट का आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया. घटना के बाद पुलिस, गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम डॉक्टर की तलाश में जुटी है. एसपी आलोक मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्ष कोतवाली आए थे. प्रारंभिक जानकारी में अस्पताल संचालक के बहनोई द्वारा थप्पड़ मारने की बात सामने आई है. दोनों पक्षों के बीच समझौते की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बाद में डॉक्टर वहां से चले गए. पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

