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किडनी फेल्योर मामले में बर्खास्त डॉक्टर बोलीं- मैंने ऑपरेशन किया ही नहीं था, मेरे पैर में फ्रैक्चर था, कार्रवाई पर उठाए सवाल

डॉ. श्रद्धा उपाध्याय का कहना है कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं, जो तथ्यों से काफी दूर हैं. उन्होंने बताया कि एक मई को उनके पैर में चोट लगने से फ्रैक्चर हो गया था. लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती थी, इसलिए वह ड्यूटी पर जा रही थीं, लेकिन बैठकर काम कर रही थीं. ऑपरेशन के लिए एक घंटे तक खड़ा रहना उनके लिए मुश्किल था. उन्होंने कहा कि "इसलिए मैंने कोई सिजेरियन ऑपरेशन नहीं किया. इन ऑपरेशनों के दौरान मैं OT में मौजूद भी नहीं थी. केवल एक मामले में मेरी ड्यूटी थी, लेकिन उस मरीज का ऑपरेशन किसी अन्य ड्यूटी डॉक्टर ने किया. उस महिला की तबीयत भी नहीं बिगड़ी."

कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में ऑपरेशन के बाद छह प्रसूताओं में किडनी फेल्योर का मामला सामने आया था, जिसमें दो की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से भर्ती हैं. इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर नियुक्त गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. श्रद्धा उपाध्याय को बर्खास्त कर दिया. अब बर्खास्त डॉक्टर ने पूरे घटनाक्रम पर अपना बयान जारी कर सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

सम्मान को ठेस पहुंची: डॉ. उपाध्याय ने कहा कि मेरा नाम बिना किसी पुष्टि के सार्वजनिक रूप से प्रचारित करना उनके व्यावसायिक और सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है. उन्हें टर्मिनेट किया गया है, लेकिन किसी भी निष्पक्ष जांच में कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदारी सिद्ध नहीं हुई. बिना सत्य सामने आए इस प्रकार की कार्रवाई मानसिक प्रताड़ना देने जैसी है.

जांच में बुलाया ही नहीं: उन्होंने बताया कि पांच दिनों से जांच चल रही है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की जांच के लिए नहीं बुलाया गया. उनका इस मामले में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, फिर भी बिना पूर्व सूचना के उनका नाम जोड़ दिया गया. उन्होंने प्रशासन और जांच एजेंसी से निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यात्मक जांच की मांग करते हुए कहा कि OT के रिकॉर्ड, ड्यूटी रोस्टर, मरीजों के दस्तावेज, कंसर्ट फॉर्म और अन्य संबंधित दस्तावेजों से सत्य स्पष्ट हो जाएगा.

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मरीज का वेंटिलेटर हटाया: मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने शनिवार शाम एक और मेडिकल बुलेटिन जारी किया. प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन के अनुसार जयपुर से आई चार सदस्यीय विशेषज्ञ टीम के साथ एसएमएस जयपुर के नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. धनंजय अग्रवाल मरीजों का उपचार कर रहे हैं. बीमार प्रसूताओं में धन्नी बाई की स्थिति गंभीर पर स्थिर है, निमोनिया के लक्षण दिखे हैं, उचित दवाएं दी जा रही हैं. वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया है. रागिनी और सुशीला रिकवरी की अवस्था में हैं, लेकिन अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं. चंद्रकला की स्थिति में सुधार है, यूरिन पास होना शुरू हो गया है. उन्होंने भोजन लेना भी शुरू कर दिया है.