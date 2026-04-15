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मरीज से अभद्रता पर योगी सरकार का एक्शन, एटा में सरकारी डॉक्टर बर्खास्त

मरीज से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल, मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जारी किया आदेश.

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योगी सरकार ने एटा में डॉक्टर को किया बर्खास्त (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 15, 2026 at 9:40 AM IST

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एटा : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एटा जिले में मरीज के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. सरकार ने आरोपी डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. वह वर्तमान समय में मेडिकल कॉलेज में हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात था. बताया गया कि आरोपी डॉक्टर संविदा पर नौकरी कर रहा था. शिकायत मिलने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है.

दरअसल, पिछले दिनों अशोक कुमार नामक एक व्यक्ति ने स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत की थी कि मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विभाग में तैनात डॉक्टर मुकेश परमार ने मरीज और उनके परिजनों के साथ बदसलूकी की है. उसके बाद मरीज का इलाज भी नहीं किया. प्राचार्य के साथ-साथ इस ममले की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर भी की गई थी.

डॉक्टर के बदसलूकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. शिकायतकर्ता ने साक्ष्य के तौर पर वायरल वीडियो भी सक्षम अधिकारी को सौंपा था. जब मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस मामले की जांच कराई तो मामला सही पाया गया. उसके बाद संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई.

स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बलवीर सिंह ने बताया कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायत के क्रम में जब इस मामले की जांच कराई गई तो प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई, लिहाजा मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विभाग में तैनात सह आचार्य मुकेश परमार की संविदा समाप्त कर दी गई है. मामले की जानकारी जिलाधिकारी को भी दे दी गई है.

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