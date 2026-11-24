हिसार में डॉक्टर दिशा अरोड़ा का ग्रैंड वेलकम, नेफ्रोलॉजी में राष्ट्रपति के हाथों मिला गोल्ड मेडल, पिता से बचपन का वादा किया पूरा
Disha Arora Grand welcome in Hisar : नेफ्रोलॉजी में गोल्ड मेडल मिलने के बाद हिसार में डॉक्टर दिशा अरोड़ा का ग्रैंड वेलकम किया गया.
Published : November 24, 2026 at 3:41 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 4:05 PM IST
हिसार : हरियाणा के हिसार की बेटी डॉ. दिशा अरोड़ा ने चिकित्सा के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल कर पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में डॉ. दिशा अरोड़ा को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया है. इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत दिशा अरोड़ा के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे. सम्मान समारोह के बाद डॉ. दिशा और उनके परिवार को राष्ट्रपति के साथ भोज में शामिल होने का अवसर भी मिला. डॉ. दिशा अरोड़ा भाभड़ा बिरादरी, हिसार के प्रधान गोबिंद बेदी की पुत्रवधू और डॉ. जतिन बेदी की पत्नी हैं. वर्तमान में डॉ. दिशा और उनके पति दोनों जिंदल अस्पताल, हिसार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
बचपन में किया गया वादा पूरा किया : डॉ. दिशा अरोड़ा ने बताया कि बचपन में उन्होंने अपने पिता से वादा किया था कि वे पढ़ाई में गोल्ड मेडल हासिल कर उनका सपना पूरा करेंगी. उन्होंने एमडी की पढ़ाई के दौरान भी गोल्ड मेडल हासिल किया था. इसके बाद डीएम नेफ्रोलॉजी की पढ़ाई में भी उन्होंने कठिन चुनौतियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत जारी रखी. तीन वर्षीय कोर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते उन्हें ये सम्मान मिला है. उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई बनारस से की और इसके बाद एमडी और डीएम नेफ्रोलॉजी की डिग्री हासिल की.
बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने की कोशिश : उन्होंने बताया कि नेफ्रोलॉजी में किडनी से जुड़ी बीमारियों और किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है. भविष्य में उनका लक्ष्य किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में बेहतर काम करना और किडनी की बीमारी से पीड़ित बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने में योगदान देना है.
"बहू नहीं, मेरी बेटी है" : गोबिंद बेदी ने कहा कि डॉ. दिशा उनकी बहू नहीं, बल्कि बेटी हैं. परिवार ने हमेशा उनकी पढ़ाई और करियर में पूरा सहयोग किया है. उन्होंने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके परिवार की बहू को देश की राष्ट्रपति के हाथों इतना बड़ा सम्मान मिलेगा. इस उपलब्धि से पूरे परिवार और भाभड़ा बिरादरी में खुशी का माहौल है.
दिन-रात मेहनत कर हासिल किया मुकाम : डॉ. जतिन बेदी ने कहा कि उनकी पत्नी ने दिन-रात मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है. ये पूरे बेदी परिवार के लिए गर्व की बात है. वहीं सास बबीता बेदी ने कहा कि उन्होंने कभी अपनी बहू पर घर के कामकाज का दबाव नहीं बनाया और हमेशा उसकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि डॉ. दिशा की उपलब्धि हिसार और हरियाणा के लिए गर्व का विषय है. गोबिंद बेदी ने बताया कि उनकी पुत्री डॉ. सृष्टि बेदी भी एमबीबीएस करने के बाद वर्तमान में दिल्ली से एमडी की पढ़ाई कर रही हैं. डॉ. दिशा की इस उपलब्धि पर आईएमए और जिंदल अस्पताल के चिकित्सकों ने भी उन्हें बधाई दी है.
ये भी पढ़ें : नोटों की माला पहनाकर कबड्डी चैंपियन साक्षी शर्मा का ग्रैंड वेलकम, ढोल-नगाड़ों के साथ निकला विजय जुलूस