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हिसार में डॉक्टर दिशा अरोड़ा का ग्रैंड वेलकम, नेफ्रोलॉजी में राष्ट्रपति के हाथों मिला गोल्ड मेडल, पिता से बचपन का वादा किया पूरा

हिसार में डॉक्टर दिशा अरोड़ा का ग्रैंड वेलकम ( ETV Bharat )

हिसार : हरियाणा के हिसार की बेटी डॉ. दिशा अरोड़ा ने चिकित्सा के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल कर पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में डॉ. दिशा अरोड़ा को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया है. इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत दिशा अरोड़ा के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे. सम्मान समारोह के बाद डॉ. दिशा और उनके परिवार को राष्ट्रपति के साथ भोज में शामिल होने का अवसर भी मिला. डॉ. दिशा अरोड़ा भाभड़ा बिरादरी, हिसार के प्रधान गोबिंद बेदी की पुत्रवधू और डॉ. जतिन बेदी की पत्नी हैं. वर्तमान में डॉ. दिशा और उनके पति दोनों जिंदल अस्पताल, हिसार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

बचपन में किया गया वादा पूरा किया : डॉ. दिशा अरोड़ा ने बताया कि बचपन में उन्होंने अपने पिता से वादा किया था कि वे पढ़ाई में गोल्ड मेडल हासिल कर उनका सपना पूरा करेंगी. उन्होंने एमडी की पढ़ाई के दौरान भी गोल्ड मेडल हासिल किया था. इसके बाद डीएम नेफ्रोलॉजी की पढ़ाई में भी उन्होंने कठिन चुनौतियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत जारी रखी. तीन वर्षीय कोर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते उन्हें ये सम्मान मिला है. उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई बनारस से की और इसके बाद एमडी और डीएम नेफ्रोलॉजी की डिग्री हासिल की.