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प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर की मौत, महिला दोस्त के घर गए थे, बाथरूम में पड़े मिले

प्रयागराज : मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. डॉक्टर अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर के फ्लैट पर रात मिलने गए थे. टायलेट जाने के दौरान काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद महिला डॉक्टर ने दूसरे साथी डॉक्टरों को बुलाया.

दरवाजा तोड़ा गया तो डॉ. आदित्य बेहोश पड़े मिले. डॉक्टर के हाथ में कैनुला लगा हुआ था. आननफानन में एसआरएन अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

डॉ. आदित्य मेडिकल कॉलेज से एमएस कर रहे थे. वह मूल रूप से प्रयागराज के ही अल्लापुर के रहने वाले हैं. ड्यूटी के बाद वह रात में जार्जटाउन में अपनी दोस्त डॉक्टर के फ्लैट पर गए थे.

महिला डॉक्टर ने पुलिस को पूछताछ में बताया, डॉक्टर आदित्य टॉयलेट गए थे और बहुत देर तक वापस नहीं आए. कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो साथी डॉक्टर सौरभ को फोन किया.