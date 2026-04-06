ETV Bharat / state

प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर की मौत, महिला दोस्त के घर गए थे, बाथरूम में पड़े मिले

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर की मौत.
संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर की मौत. (Photo Credit; Prayagraj Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. डॉक्टर अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर के फ्लैट पर रात मिलने गए थे. टायलेट जाने के दौरान काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद महिला डॉक्टर ने दूसरे साथी डॉक्टरों को बुलाया.

दरवाजा तोड़ा गया तो डॉ. आदित्य बेहोश पड़े मिले. डॉक्टर के हाथ में कैनुला लगा हुआ था. आननफानन में एसआरएन अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

डॉ. आदित्य मेडिकल कॉलेज से एमएस कर रहे थे. वह मूल रूप से प्रयागराज के ही अल्लापुर के रहने वाले हैं. ड्यूटी के बाद वह रात में जार्जटाउन में अपनी दोस्त डॉक्टर के फ्लैट पर गए थे.

महिला डॉक्टर ने पुलिस को पूछताछ में बताया, डॉक्टर आदित्य टॉयलेट गए थे और बहुत देर तक वापस नहीं आए. कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो साथी डॉक्टर सौरभ को फोन किया.

सौरभ और एक अन्य जूनियर डॉक्टर मौके पर आए तब दरवाज तोड़ा गया. आदित्य बाथरूम में बेहोश पड़े मिले. तत्काल एसआरएन में भर्ती कराया गया. मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर प्रिंसिपल डॉ. वीके पांडेय समेत तमाम अधिकारी भी पहुंच गए.

एसएचओ जार्जटाउन रोहित तिवारी ने बताया कि डॉक्टरों से पूछताछ के बाद शव को मोर्चरी भेज दिया गया. मौत का कारण पोस्टमॉर्टम में ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है. जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी कि आखिरकार मौत का कारण क्या था.

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री के मजाकिया अंदाज पर बोले रवि किशन- मेरी वजह से सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कान आए तो यह सौभाग्य की बात

TAGGED:

PRAYAGRAJ NEWS
DOCTOR DIES IN PRAYAGRAJ
UP NEWS
प्रयागराज में डॉक्टर की मौत
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.