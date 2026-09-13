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वाराणसी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने दी जान; शव के पास मिली एनेस्थीसिया की खाली शीशी

वाराणसी: एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने शनिवार देर रात सुसाइड कर लिया. यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर का शव उनके हीं कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस का दावा है कि डॉक्टर का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, इसी तनाव में सुसाइड किया है.

मृत डॉक्टर के शव के पास से ही दवा, सीरिंज और एनेस्थीसिया की खाली शीशी मिली है. अंदाज लगाया जा रहा है कि डॉक्टर ने एनेस्थीसिया की ओवरडोज लेकर अपनी जान दी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, रोहनियां थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में मृत डॉक्टर की पहचान डॉ. गौतम शुभंकर, निवासी कंकड़ बाग, पटना, बिहार के तौर पर की गई है. वह मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजिस्ट थे. कॉलेज कैंपस में हीं उन्हें आवास आवंटित था. वह बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर कमरा नंबर 802 में रहते थे.

अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम को ड्यूटी करने के बाद वह अस्पताल में अपने आवास पर चले गए थे. शनिवार देर शाम तक वह हॉस्पिटल नही आए. इनके साथ के डॉक्टर्स ने मोबाइल नंबर पर फोन किया लेकिन नंबर स्विच ऑफ था.