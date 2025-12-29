लखनऊ में डॉक्टर से 2.90 लाख की ठगी, न्यूड वीडियो वायरल करने की दी धमकी, जालसाजों ने खुद को बताया पुलिस अफसर
डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ठगों ने तीन बार में पैसे ट्रांसफर कराए.
लखनऊ : साइबर अपराधियों ने एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 2.90 लाख रुपये ठग लिए. जालसाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गिरफ्तारी का डर दिखाया. ठगों ने तीन बार में रुपये लिए.
मामला इंदिरा नगर सेक्टर-16 का है. डॉ. हरिदास भारतीय ने पुलिस को बताया, 24 दिसंबर को एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉलर ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और दावा किया कि उनके पास एक आपत्तिजनक वीडियो है.
जालसाज ने कहा कि अगर उन्होंने दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क कर मामले को नहीं सुलझाया, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा.
फिरोजाबाद के इंडियन बैंक में ट्रांसफर कराए रुपये : सामाजिक बदनामी के खौफ में आकर डॉक्टर ने जालसाजों की बात मान ली. पहली बार में 1,34,500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किया. फिरोजाबाद के इंडियन बैंक के एक खाते में 1,00,000 रुपये जमा कराए गए. एक अन्य फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर आए कॉल के बाद 55,000 रुपये और वसूले गए.
साइबर हेल्पलाइन को दी सूचना : कुल मिलाकर डॉक्टर से 2,89,500 रुपये ठग लिए गए. जब ठगी का सिलसिला नहीं रुका, तब डॉक्टर को संदेह हुआ और उन्होंने तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. इंदिरानगर इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. जिन बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है, उन्हें फ्रीज करने की प्रक्रिया की जा रही है.
