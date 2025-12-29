ETV Bharat / state

लखनऊ में डॉक्टर से 2.90 लाख की ठगी, न्यूड वीडियो वायरल करने की दी धमकी, जालसाजों ने खुद को बताया पुलिस अफसर

लखनऊ में डॉक्टर से 2.90 लाख की ठगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )