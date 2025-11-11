चार साल बाद घर से बाहर निकले डॉक्टर, ऑक्सीजन सपोर्ट पर मतदान केंद्र पहुंच कर किया वोट
भागलपुर में वरिष्ठ डॉक्टर अरुण सिन्हा लोकतंत्र का प्रतीक बन गए हैं, वे ऑक्सीजन सपोर्ट पर 4 साल बाद घर से निकले और वोट डाला.
Published : November 11, 2025 at 2:05 PM IST
भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के बीच भागलपुर से लोकतंत्र की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जो हर मतदाता के लिए उदाहरण है. एक व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर हैं वे चार साल बाद पहली बार अपने घर से बाहर निकले वह भी मतदान करने के लिए.
चार साल बाद पहली बार घर से बाहर निकले डॉक्टर: शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अरुण सिन्हा, जो पिछले चार वर्षों से इंटरस्टीशियल लंग डिजीज (ILD) से ग्रस्त हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर जीवन यापन कर रहे हैं, आज चार साल बाद पहली बार घर से बाहर निकले. व्हीलचेयर पर ऑक्सीजन पाइप लगाए पत्नी स्वर्णलता और परिवार के सहयोग से वे सीधे दुर्गाचरण उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पहुंचे और उत्साह से अपना वोट डाला.
"मतदान हम सबका संवैधानिक अधिकार है. चार साल बाद घर से निकलना मुश्किल था, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना जरूरी था. अब हम मजबूत महसूस कर रहे हैं."- डॉ. अरुण सिन्हा, मतदाता
डीएम और एसपी ने किया स्वागत: मतदान केंद्र पर पहुंचते ही जिलाधिकारी (DM) और एसएसपी ने डॉक्टर अरुण सिन्हां का स्वागत किया. DM ने इस साहस पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की सच्ची भावना को दर्शाता है. डॉ. सिन्हा की यह पहल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां लोग उन्हें 'लोकतंत्र के सिपाही' कहकर सलाम कर रहे हैं.
7 सीटों पर NDA-महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर: भागलपुर जिले की सात विधानसभा सीटें, भागलपुर, नाथनगर, कहलगांव, सुल्तानगंज, पीरपैंती, बिहपुर और गोपालपुर दूसरे चरण में केंद्र बिंदु हैं. 2020 में इन सीटों पर NDA ने चार और महागठबंधन ने तीन पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार विकास, बेरोजगारी और प्रवासन जैसे मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएंगे. जिले में मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण महागठबंधन के पक्ष में है, जबकि OBC और EBC वोट NDA को मजबूत बनाते हैं. जन सुराज पार्टी (JSP) और AIMIM जैसे दल त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं.
कहलगांव सीट पर चारकोणीय लड़ाई: कहवगांव में NDA, महागठबंधन, JSP और AIMIM के बीच है. गोपालपुर में NDA के शैलेश कुमार मंडल (पूर्व RJD सांसद) का मुकाबला महागठबंधन से है. भागलपुर में 2020 की हार के बाद RJD मजबूत स्थिति में है.
डीआईजी का निरीक्षण: भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेक कुमार ने मतदान को शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिले के विभिन्न केंद्रों का दौरा किया. बिहार-झारखंड बॉर्डर पर सनहौला के साहू पाड़ा पहुंचकर उन्होंने विधि-व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. विभिन्न बूथों पर अधिकारियों से मतदान की जानकारी ली.
"जिले में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है. अब तक कोई विधि-व्यवस्था संबंधी शिकायत नहीं मिली. ईवीएम में कुछ तकनीकी समस्या आई थी, जिसे DM ने तुरंत ठीक करा लिया."- विवेक कुमार, डीआईजी
डीआईजी ने मतदाताओं से अपील की, "जो अभी तक वोट नहीं डाले, वे लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें. पहले मतदान, फिर जलपान का स्लोगन अपनाएं." सुबह 7 बजे से चार घंटे बाद (11 बजे तक) जिले में 14% के करीब वोटिंग हुई, जबकि कई बूथों पर लंबी कतारें लगीं.
98 वर्षीय बड़की देवी ने डाला वोट: भागलपुर में बुजुर्ग और युवा मतदाताओं का उत्साह देखने लायक है. कहलगांव के मध्य विद्यालय काझा बूथ पर 98 वर्षीय बड़की देवी ने वोट डालने के बाद कहा, "उम्र के बावजूद लोकतंत्र में हिस्सा लेना जरूरी है. जो घर पर हैं, वे तुरंत बूथ पर आएं." पहले मतदान, फिर जलपान के स्लोगन को फॉलो करते हुए लोग एक-दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी से लेकर मतदान कर्मी और सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड में हैं.
भागलपुर सहित 20 जिलों में वोटिंग जारी: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण में आज 20 जिलों की 122 सीटों पर 3.7 करोड़ मतदाता 1,302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं. भागलपुर सहित पूर्वी चंपारण (11 सीटें), रोहतास (7) और कटिहार (7) प्रमुख हैं. सुबह 9 बजे तक राज्य स्तर पर 14.55% वोटिंग दर्ज हुई. 4 लाख सुरक्षाबलों की तैनाती के बीच मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.
