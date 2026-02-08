ETV Bharat / state

डॉक्टर बने 'डॉग भगाओ' नोडल अधिकारी, अस्पताल में अब इलाज के साथ चौकसी भी करेंगे

जैसलमेर : जिले के राजकीय जवाहर चिकित्सालय में अब सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं होगा, बल्कि आवारा डॉग्स पर भी इलाज-ए-एहतियात शुरू हो गया है. शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बढ़ते 'चार पैरों वाले विज़िटर्स' ने प्रशासन को ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार एक डेंटिस्ट को ही 'डॉग भगाओ अभियान' का नोडल अधिकारी बना दिया गया. स्वास्थ्य विभाग, जयपुर से मिले सख्त निर्देशों के बाद अस्पताल प्रबंधन ने तय किया है कि अब जवाहर अस्पताल को पूरी तरह 'डॉग फ्री जोन' बनाया जाएगा. इस खास मिशन की कमान सौंपी गई है दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. सरदारा राम को, जिन्हें अब दांतों के साथ-साथ डॉग्स पर भी नजर रखनी होगी.

प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉ. रविन्द्र सांखला ने खुद मोर्चा संभालते हुए बताया कि मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा सर्वोपरि है. अक्सर देखा गया है कि आवारा डॉग्स अस्पताल के वार्डों, ओपीडी और कचरा पात्रों के आसपास डटे रहते हैं. इससे न केवल डर का माहौल बनता है, बल्कि संक्रमण और हादसों का खतरा भी बना रहता है।इसीलिए अब डॉ. सरदारा राम को यह ज़िम्मेदारी दी गई है कि वे अस्पताल परिसर में डॉग्स की आवाजाही पर पूरी तरह ब्रेक लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि मरीज इलाज के दौरान खुद को किसी डॉग शो का हिस्सा न समझें.