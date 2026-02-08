ETV Bharat / state

डॉक्टर बने 'डॉग भगाओ' नोडल अधिकारी, अस्पताल में अब इलाज के साथ चौकसी भी करेंगे

स्वास्थ्य विभाग से मिले सख्त निर्देशों के बाद अस्पताल प्रबंधन ने तय किया है कि जवाहर अस्पताल को पूरी तरह 'डॉग फ्री जोन' बनाया जाएगा.

अस्पताल के बाहर डटे डॉग्स
अस्पताल के बाहर डटे डॉग्स (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 8, 2026 at 12:01 PM IST

जैसलमेर : जिले के राजकीय जवाहर चिकित्सालय में अब सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं होगा, बल्कि आवारा डॉग्स पर भी इलाज-ए-एहतियात शुरू हो गया है. शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बढ़ते 'चार पैरों वाले विज़िटर्स' ने प्रशासन को ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार एक डेंटिस्ट को ही 'डॉग भगाओ अभियान' का नोडल अधिकारी बना दिया गया. स्वास्थ्य विभाग, जयपुर से मिले सख्त निर्देशों के बाद अस्पताल प्रबंधन ने तय किया है कि अब जवाहर अस्पताल को पूरी तरह 'डॉग फ्री जोन' बनाया जाएगा. इस खास मिशन की कमान सौंपी गई है दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. सरदारा राम को, जिन्हें अब दांतों के साथ-साथ डॉग्स पर भी नजर रखनी होगी.

प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉ. रविन्द्र सांखला ने खुद मोर्चा संभालते हुए बताया कि मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा सर्वोपरि है. अक्सर देखा गया है कि आवारा डॉग्स अस्पताल के वार्डों, ओपीडी और कचरा पात्रों के आसपास डटे रहते हैं. इससे न केवल डर का माहौल बनता है, बल्कि संक्रमण और हादसों का खतरा भी बना रहता है।इसीलिए अब डॉ. सरदारा राम को यह ज़िम्मेदारी दी गई है कि वे अस्पताल परिसर में डॉग्स की आवाजाही पर पूरी तरह ब्रेक लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि मरीज इलाज के दौरान खुद को किसी डॉग शो का हिस्सा न समझें.

इस मिशन के तहत कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. जहां-जहां अस्पताल की बाउंड्री वॉल नीची है, वहां उसे ऊंचा किया जाएगा, ताकि डॉग्स की छलांग पर पूर्ण विराम लग सके. प्रवेश द्वारों पर गेट प्रबंधन सख्त होगा. इसके साथ ही नगर परिषद से लगातार समन्वय रखा जाएगा. परिसर में मौजूद डॉग्स को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालकर दूर छोड़ा जाएगा, ताकि मानवता भी बनी रहे और अस्पताल भी सुरक्षित रहे. जिले भर से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों ने इस फैसले पर राहत की सांस ली है. उनका कहना है कि अब अस्पताल में इलाज के साथ-साथ डर भी नहीं मिलेगा. अस्पताल प्रशासन का साफ कहना है कि सफाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

