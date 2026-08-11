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KGMU में अब AI चैटबॉट से मिलेगा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, घर बैठे मिलेगी सलाह

मरीज घर बैठे ही बीमारी से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे और OPD का स्लॉट बुक कर सकेंगे.

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KGMU में अब AI चैटबॉट से मिलेगा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 11:59 AM IST

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लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) उत्तर भारत का पहला ऐसा चिकित्सा संस्थान बनने जा रहा है जहां मरीजों को डॉक्टर का समय लेने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. यूनिवर्सिटी प्रशासन AI आधारित चैटबॉट सेवा शुरू करने की तैयारी में है. इस तकनीक से मरीज घर बैठे ही अपनी बीमारी से जुड़ी शुरुआती जानकारी ले सकेंगे और सीधे OPD का स्लॉट बुक कर सकेंगे.

अभी तक KGMU में अपॉइंटमेंट के लिए फोन या काउंटर पर निर्भर रहना पड़ता था. भीड़ के कारण कई बार सही विभाग और डॉक्टर का चुनाव करना मुश्किल हो जाता था. नए AI चैटबॉट का मकसद यही दिक्कत खत्म करना है. चैटबॉट हिंदी में बात करेगा, लक्षण पूछेगा और उसके आधार पर बताएगा कि किस विभाग में दिखाना बेहतर रहेगा. साथ ही खाली तारीख और समय दिखाकर तुरंत बुकिंग की सुविधा भी देगा.

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह कदम टेक्नोलॉजी को मरीजों तक आसान बनाने के लिए उठाया गया है. AI डॉक्टर की जगह नहीं लेगा, बल्कि ट्राइएज और जानकारी देने में मदद करेगा. जैसे रिपोर्ट समझना, दवा का समय याद दिलाना और फॉलोअप की सलाह देना. इससे डॉक्टरों पर भी OPD का बोझ कम होगा और वे गंभीर मरीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे.

KGMU में हाल ही में रोबोटिक सर्जरी भी शुरू हुई है और अब AI चैटबॉट के जुड़ने से संस्थान आधुनिक इलाज के मामले में और आगे बढ़ जाएगा. योजना के तहत पहले चरण में जनरल मेडिसिन, बाल रोग, स्त्री रोग और हड्डी विभाग को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा. बाद में इसे दूसरे स्पेशलिटी विभागों तक बढ़ाया जाएगा. मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने बताया कि इस सेवा से मरीज और डॉक्टर दोनों को लाभ होगा.

डेटा की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम होंगे.मरीज की जानकारी एन्क्रिप्टेड रहेगी और सिर्फ इलाज के उद्देश्य से ही इस्तेमाल होगी.प्रशासन का लक्ष्य है कि गांव-दूरदराज के मरीज भी बिना लखनऊ आए अपनी बीमारी को समझें और समय पर सही डॉक्टर तक पहुंचें.

इस पहल के बाद KGMU उत्तर भारत का पहला बड़ा सरकारी मेडिकल संस्थान बन जाएगा जो AI चैटबॉट के जरिए अपॉइंटमेंट और प्राथमिक स्वास्थ्य सलाह दोनों देगा. उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यह सेवा ऐप और व्हाट्सएप दोनों पर उपलब्ध होगी.

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