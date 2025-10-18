अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर पर अश्लीलता का आरोप, गर्भवती महिला ने दर्ज करवाई FIR
भिलाई के अल्ट्रासाउंड सेंटर के डॉक्टर पर अश्लीलता का आरोप लगा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2025 at 11:47 AM IST
भिलाई : भिलाई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नौ महीने की गर्भवती महिला ने अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान डॉक्टर पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है.यह घटना नेहरू नगर स्थित इमेज डायग्नोस्टिक सेंटर की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक सेक्टर-7 निवासी गर्भवती महिला, जो पेशे से शिक्षिका हैं, 16 अक्टूबर की रात अपने देवर और सास के साथ अल्ट्रासाउंड जांच के लिए सेंटर पहुंचीं थीं. जांच के दौरान आरोपी डॉक्टर गिरीश वर्मा ने उन्हें अपने चैंबर में बुलाया. शुरुआत में वहां एक नर्स मौजूद थी, लेकिन कुछ देर बाद नर्स कमरे से बाहर चली गई.
कमरे में अकेला पाकर अश्लील हरकत : पुलिस ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया कि नर्स के बाहर चले जाने के बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छुआ.इसके बाद उसका हाथ पकड़ लिया.घबराकर महिला तुरंत डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल गई और अपने परिजनों के साथ घर चली आई.
इस मामले में एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि घटना 16 अक्टूबर की है. महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने बुरी नीयत से छेड़छाड़ की और उनके साथ अभद्र हरकत करने की कोशिश की.
महिला ने डर के कारण उस वक्त कुछ नहीं कहा और जांच के बाद बाहर आकर अपने परिजनों को घर चलने को कहा घर पहुंचने के बाद महिला ने पूरी घटना अपने पति, सास और देवर को बताई। इसके बाद वे सभी थाने पहुंचे और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई - पद्मश्री तंवर, एएसपी
पुलिस के मुताबिक महिला की शिकायत पर डॉक्टर गिरीश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.
