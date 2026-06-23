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नौनिहालों पर 'साइलेंट किलर' का साया: मां के दूध की कमी से बच्चों में बढ़ रही ये जानलेवा समस्याएं

आखिर कौन सी कमी बच्चों के लिए घातक साबित हो रही?, क्या कहते हैं विशेषज्ञ, जानिए.

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छोटे बच्चों को मां का दूध जरूरी, बचपन में नहीं दिया ध्यान तो होंगी ये दिक्कतें. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 2:12 PM IST

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आगरा: समय था वो पहले का जब बच्चों के पैदा होते ही उनका खास ख्याल रखा जाता था लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में पैदा होने वाले बच्चों की देख रेख भी डिजिटलाइज हो गया है. कुछ भी हो उपचार गूगल करेगा. लोग इतना भी जरूरी नहीं समझ रहें कि उनके बच्चों के सेहत की बात है. इसी के चलते आज नवजात और 5 साल तक के बच्चों की सेहत को लेकर एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है. पेश है श्वेता मिश्रा के संपादन के साथ श्यामवीर सिंह की यह खास रिपोर्ट.

देखिए आगरा से खास रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

जन्म के शुरुआती 6 महीनों में पर्याप्त स्तनपान ना मिलने और पोषक पूरक आहार की कमी बच्चों को कुपोषण के ऐसे दुष्चक्र में धकेल रही है. जिसका सबसे खतरनाक असर उनके शरीर में जिंक की कमी के रूप में दिखाई दे रहा है. जिंक की कमी से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है. जिससे बार-बार बच्चे संक्रमण, गंभीर एनीमिया, शारीरिक विकास में देरी और सांस से जुड़ी जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं.

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जिंक के फायदे. (Photo Credit; ETV Bharat)

आइए, ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट में बच्चों में जिंक डिफिशिएंसी से होने वाली दिक्कतों के बारे में जानते हैं. जिसमें खुलासा श्वसन संकट से जूझ रहे 2 से 60 महीने आयु वर्ग के 100 बच्चों पर आधारित एक हालिया अध्ययन में हुआ है. जिसमें विशेषज्ञों ने कहा कि जिंक की ये कमी केवल पोषण का मुद्दा नहीं, बल्कि शिशु मृत्यु दर बढ़ाने वाला एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है. जिसकी वजह जागरूकता की कमी और पोषण संबंधी लापरवाही है. जो नौनिहालों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है. पढ़िए श्वेता मिश्रा के संपादन के साथ संवाददाता श्यामवीर सिंह की ये खास रिपोर्ट...

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ये हैं लक्षण. (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग और बायो केमिस्ट्री विभाग के शोधकर्ताओं ने बच्चों में जिंक की कमी और रोग को लेकर एक रिसर्च किया. जिसमें बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार यादव, डॉ. गौरव कुमार, डॉ. मधु नायक, डॉ. अनामिका गोयल के साथ ही बायो केमिस्ट्री की विभागाध्यक्ष डॉ. सर्वेश यादव शामिल रहीं. ये रिसर्च इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है. रिसर्च में जन्म के बाद 6 माह तक मां का दूध ना मिलने, भोजन में पोषण की कमी से बच्चों में जिंक की भारी कमी होने का खुलासा हुआ. जिससे एनीमिया, विकास में देरी, बार-बार बीमार पड़ने और गंभीर सांस की बीमारियों का खतरा बच्चों में बढ़ गया है.

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जिंक की कमी से धीरे-धीरे होता दिमाग पर असर. (Photo Credit; ETV Bharat)

100 बच्चों पर किया गया रिसर्च: एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार यादव ने बताया कि 2 से 60 माह तक के बच्चों की सेहत पर रिसर्च किया गया. जिसमें 100 बच्चों को शामिल किया गया. इसमें सीरम जिंक का स्तर और श्वसन संबंधी बीमारियों (रेस्पेरेटरी डिस्ट्रेस) का अध्ययन किया गया. रिसर्च में 66 प्रतिशत लड़के और 34 फीसदी लड़कियां शामिल की गईं. इनमें से शामिल किए 50 बच्चों में 50 में जिंक का स्तर सामान्य सीमा 64 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से कम मिला. जबकि, 40 बच्चों में जिंक का स्तर 50 से 63 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर मिला. इसके 10 बच्चों में स्तर 50 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से भी कम मिला.

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जिंक की कमी से बच्चे होते बार-बार बीमार (Photo Credit; ETV Bharat)

खानपान, सीरप या टेबलेट से जिंक की पूर्ति करें: एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार यादव ने बताया कि कम उम्र के बच्चे, जिन्हें बार-बार गंभीर निमोनिया हो रही हैं. उन्हें बार-बार अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है. ऐसे में बच्चों में निमोनिया की वजह जिंक की ​कमी है. जिंक की डिफिशिएंसी से बार-बार निमोनिया होता है. जिसकी वजह खानपान में जिंक का सेवन कम है. ऐसा खानपान दिया जाए. जिससे बच्चों को जरूरी जिंक मिल सके. इसके साथ ही बच्चों को सीरप या टेबलेट के रूप में भी जिंक दे सकते हैं. जिससे भी बच्चों में जंक की कमी नहीं होगी तो उनका वजन सही रहेगा. लंबाई भी सही रहेगी.

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उम्र के हिसाब से इतने जिंक की जरूरत. (Photo Credit; ETV Bharat)

फॉर्मूला फीड वाले बच्चों में जिंक का स्तर बेहद कम: एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार यादव ने बताया कि रिसर्च में शामिल जिन बच्चों को जन्म के छह माह तक सिर्फ स्तनपान नहीं कराया गया. ऐसे बच्चों में जिंक का औसत स्तर 70.76 मिला था. इसके साथ ही जिन बच्चों ने छह माह तक स्तनपान किया था. उनमें जिंक का स्तर 74.82 तक मिला था. रिसर्च में सामने आया कि जिन बच्चों को फार्मूला फीड कराया गया था. उन बच्चों में ​सबसे कम जिंक स्तर मिला. इन बच्चों में जिंक का स्तर 62.33 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलिटर मिला था. कहें तो ऊपरी दूध पीने वालों में जिंक का स्तर बहुत कम मिला था.

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ऐसे करें बचाव. (Photo Credit; ETV Bharat)
गर्भवती महिलाएं लें संतुलित आहार: एसएन मेडिकल कॉलेज के बायो कैमिस्ट्री विभागाध्यक्ष डॉ. सर्वेश यादव बताती हैं कि अक्सर करके गर्भवर्ती अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान पौष्टिक आहार नहीं लेती हैं. जब संतुलित आहार नहीं लेंगे तो जरूरी पौषक तत्व गर्भवती को नहीं मिलते हैं. जब मां में जिंक की कमी है तो कोख में पल रहे बच्चे में र्भी जिंक की कमी होगी. इतना ही जब प्रसव के बाद ऐसी मां जो पहले ही जिंक डिफिशिएंसी से जूझ रही थीं. जब वे बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो बच्चे को जरूरी जिंक नहीं मिलता है. जिससे भी बच्चों में जिंक डिफिशिएंसी की है. जिसके लक्षण बच्चों में दिखाई देने लगते हैं.
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खाने में बच्चों को दें पौष्टिक आहार. (Photo Credit; ETV Bharat)
फॉर्मूला फीड बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं: SNMC के बाल रोग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनामिका गोयल बताती हैं कि जिंक डिफिशिएंसी का असर स्किन के साथ ही आंत और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है. जिंक डिफिशिएंसी की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा प्रभावित होती है. जिससे श्वसन संबंधी दिक्कत होती हैं या दस्त अधिक होता है. एक रिसर्च में ये पाया गया कि जिंक डिफिशिएंसी से आंत और श्वसन तंत्र की म्यूकोसा होती है. जिससे ही बच्चों को गंभीर निमोनिया होता है. जिससे बच्चों को अधिक दिन तक अस्पताल में भर्ती करके रखना पड़ता है.

मृत बच्चों में 58.12 रहा जिंक लेवल: रिसर्च में शामिल किए गए बच्चों के अध्ययन में ये भी सामने आया कि जिंक और बच्चों की मौत का गहरा संबंध है. जिंक की कमी से मृत्यु दर से सीधे जुड़ा है. अस्पताल से स्वस्थ होकर छुट्टी पाने वाले बच्चों में जिंक का औसत स्तर 74.72 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर रिकॉर्ड किया गया. जबकि, जिन बच्चों की मौत हुई, उनमें जिंक का औसत स्तर केवल 58.12 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर मिला था. कहें तो जिंक की कमी से नवजातों की मृत्यु का खतरा पहले से बढ़ गया है.

कम कैलोरी से 67 रह गया जिंक: रिसर्च के मुताबिक, जिन बच्चों के भोजन में कैलोरी की कमी थी, उनमें जिंक का स्तर 67.43 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर मिला. जबकि, पर्याप्त पोषण पाने वाले बच्चों में यह 76.55 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर दर्ज किया गया. इसके साथ ही 6 महीन में 2 बार गंभीर बीमारी झेल चुके बच्चों में जिंक का औसत स्तर सिर्फ 56.5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर मिला था. जबकि इसी समयावधि में बीमार ना पड़ने वाले बच्चों में यह 74.8 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर रिकॉर्ड मिला.

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हॉस्पिटल में लगती मरीजों की भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

जिंक की कमी से सांस की बीमारी: SN मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार यादव ने बताया कि जिंक की कमी और श्वसन दिक्कतों के बीच सीधा और गहरा रिलेशन है. हल्के श्वसन कष्ट (आरडी-1) वाले बच्चों में जिंक का औसत स्तर 89.77 पाया गया.. जबकि, मध्यम श्रेणी (आरडी-2) वाले बच्चों में यह घटकर 64.94 दर्ज ही मिला था. इसी तरह गंभीर श्रेणी (आरडी-3) वाले बच्चों में जिंक का औसत स्तर सिर्फ 58.97 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर मिला. जिससे स्पष्ट है कि सांस की बीमारी और जिंक में संबंध है.

मां का दूध बेहद जरूरी: वाराणसी के सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सीपी गुप्ता बताते हैं कि मां के दूध में बच्चे के लिए पोषक तत्व के साथ ही सूक्ष्म पोषक जिंक, फॉस्फोरस और अन्य सूक्ष्म पदार्थ होते हैं. इसलिए 6 माह तक स्तनपान कराना चाहिए. वहीं, बच्चों के शरीर में जिंक की कमी के लक्षण का आप पता लगा सकते हैं. अगर ऐसा नजर आए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें. जिंक की कमी से बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है.

जिंक की कमी के लक्षण-

1. भूख में कमी: जिन बच्चों में जिंक की कमी होती है. उन्हें भूख कम लगती है. जिसमें बच्चों का कुछ भी खाने का मन नहीं होता है. यदि आपके बच्चों को भूख ना लगने की समस्या है तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं.

2. वजन और लंबाई पर असर: यदि बच्चे का वजन कम है और लंबाई भी उम्र के हिसाब से कम है, तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं. क्योंकि, जिंक की कमी का असर बच्चे की लंबाई और वजन पर पड़ता है.

3. मेमोरी कमजोर होना: जिंक की कमी से बच्चों की मेमोरी कमजोर हो जाती है. बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता. उसे बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है. भूलने सा लगता है.

4. चोट या घाव देरी से भरना: यदि बच्चे को कोई चोट लग गई या कोई घाव बन गया है. जो ठीक नहीं हो रहा है तो सतर्क हो जाएं. क्योंकि बच्चों में हीलिंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है. इसके बाद भी घाव नहीं भर रहा है तो एक बार बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं.

5. जल्दी बाल का झड़ना: ​अगर छोटी उम्र में ही बच्चों के बाल तेजी से झड़ रहे हैं, तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी से ऐसा होता है. इ​सलिए, बाल घने नहीं होने और झड़ने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं. ये जिंक की कमी से हो सकता है.

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बच्चे में कुछ भी लक्षण दिखे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

सिर्फ दूध पर ना रहे निर्भर: SNMC के बाल रोग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनामिका गोयल बताती हैं कि 6 माह से बड़े बच्चों के लिए दूध पर निर्भर रहना बहुत बड़ी गलती है. अक्सर नाश्ते में यानी सुबह के वक्त और दोपहर में यदि बच्चा खाना नहीं खाता तो पेरेंट्स उसे दूध दे देते हैं. साथ ही बिस्किट या अन्य चीज भी दे देते हैं, लेकिन ऐसी गलती करना खतरनाक हो सकती है. क्योंकि दूध की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा दूध पीने से कफ अधिक बनता है और पाचन तंत्र कमजोर होता है. इसलिए, बच्चों में जिंक की कमी ना हो. इसलिए, उन्हें पसंदीदा ड्राई फ्रूट खिलाएं. सूखे मेवे और बीजों में अच्छी मात्रा में जिंक होता है. इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही और पनीर में पर्याप्त जिंक होता है. जो बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं.

बच्चों की डाइट में ये भी शामिल करें: वाराणसी की राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय की वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक डॉ. रुचि तिवारी बताती हैं कि बच्चों को बाजरा और जौ जैसे अनाज भी खिलाएं. जो जिंक की कमी पूरी करते हैं. बाजरे की तासीर थोड़ी गरम होने से गर्मी के दिनों में बाजरा बच्चों को ना खिलाएं. इसके साथ ही बीन्स, चना और दालें भी खूब खिलाएं. चुकंदर, टमाटर जैसी सब्जियों को खिचड़ी और अन्य माध्यमों से बच्चों को लिक्विड फॉर्म में दें लेकिन मात्रा संयमित रखें.

गांव स्तर पर जनजागरुकता जारी: आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि गर्भवती, प्रसूता, नवजात और 5 साल तक के बच्चों की सेहत को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार बेहद गंभीर हैं. दोनों ही सरकारें तमाम योजनाओं से इनकी सेहत का ख्याल रख रही हैं. गांव स्तर पर काम किया जा रहा है. जिसमें आशा या आंगनवाडी में काम-काज करने वाली महिलाओं के जरिए गर्भवती, प्रसूता और बच्चों के लिए पोषक आहार दिया जाता है. आशा और आंगनवाडी कार्यकर्ती का काम मां और बच्चे की सेहत के बारे में जन जागरुकता और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का है.

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