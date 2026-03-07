ETV Bharat / state

यूपी के इस शहर में 8 दिन की होली क्यों खेली जाती?, जानिए अनूठा इतिहास

कानपुर के रहने वाले कहते हैं, देश आजाद 1947 में हुआ था, लेकिन उससे भी 5 साल पहले कानपुर में अंंग्रेजों के दौर से लोग होली खेलने लगे थे. शहर में गंगा मेला की परपंरा कैसे विकसित हुई, कैसे शहर में 2 बार होली का आयोजन होता है, होली से पहले ये सवाल कानपुर वालों की जुबां पर रहते हैं. बता दें हटिया होली मेला महोत्सव समिति के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र विश्नोई ने बताया, कानपुर में इस साल गंगा मेला का 85वां साल है. यह पर्व 10 मार्च को आयोजित होगा.

कानपुर: पूरे देश में होली पर जहां लोग एक दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई देते हैं. वहीं, शहर में होली मनाने का एक अपना अनूठा इतिहास है. शहर में ऐसी होली खेली जाती है, जिसके बारे में सभी को नहीं पता, इस रंगों के पर्व को यहां के लोग 1942 से रंगों में सराबोर होकर मनाते आ रहे हैं. तो आइए जानते हैं यहां खेली जाने वाली अंग्रेजों के दौर की होली.

ये है इसके पीछे की कहानी: कानपुर हटिया होली मेला महोत्सव समिति के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र विश्नोई बताते हैं, 1942 में जब हटिया (कानपुर के प्रमुख बाजारों का संगम) के नवयुवकों ने तय किया कि होली खेलनी है, तो उस समय के डीएम रहे मि. लुईस ने उस पर पाबंदी लगा दी. इस फैसले से नवयुवक गुस्सा हो गए और उन्होंने ऐलान किया, अब तो होली होकर रहेगी. ऐसे में होली वाले दिन पर जब नवयुवक रंग खेल रहे थे, तभी कोतवाल फोर्स लेकर आए और कई नवयुवकों को उन्होंने हिरासत में ले लिया, फिर क्या था, शहर के होरियारों की फौज पूरे शहर से इकट्ठा हो गई और उसी समय तय हुआ, तब तक रंग खेला जाएगा जब तक सभी नवयुवकों को रिहा नहीं कर दिया जाता.

कानपुर में खेली जाती है ब्रिटिश काल की होली (Photo Credit; ETV Bharat)

गवर्नर तक पहुंची युवकों के गुस्से की बात: ज्ञानेंद्र विश्नोई ने बताया कि होली से ठीक 6वें दिन जब नवयुवकों के मामले की जानकारी आजादी के अगुआकारों तक पहुंची, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बात की. कानपुर का माहौल काफी गर्म था, दिनोंदिन लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था. ये गुस्सा किसी चिंगारी का रूप लेकर न भड़क उठे, उससे पहले गवर्नर ने फैसला किया कि सभी युवकों को रिहाई दे दी जाए. तब अंग्रेजों ने युवकों को सरसैया घाट के पास ले जाकर गंगा में छोड़ दिया.

गंगा मेला पर दिखता रंगों का भैंसा ठेला (Photo Credit; ETV Bharat)

बस, उस दिन से अनुराधा नक्षत्र पर कानपुर में अनूठे पर्व गंगा मेला की शुरुआत हो गई. इस दिन हटिया स्थित 'रज्जन बाबू पार्क' से रंगों का भैंसा ठेला निकलता है. जिसके पीछे-पीछे ऊंट, घोड़े, तमाम युवकों के वाहन, ट्रैक्टर चलते हैं. सभी युवा पूरे उल्लास के साथ, झूमकर होली खेलते हुए जाते हैं. फिर, सभी गंगा स्नान भी करते हैं.

होली से लेकर गंगा मेला तक रोज चलता है रंग: कानपुर में होली के दिन तो लोग होली खेलते ही हैं, उस दिन से लेकर गंगा मेला तक रोजाना रंग चलता है. बच्चे जहां अपने उल्लास में डूबे दिखते हैं, वहीं हर वर्ग के लोग एक दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाइयां देते हैं. इतना ही नहीं, गंगा मेला पर कानपुर के सरसैया घाट के समीप गंगा किनारे हर वर्ग के लोग पहुंचकर एक दूसरे को रंग लगाकर हैप्पी होली बोलते हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी में पुलिस वालों की कपड़ा फाड़ होली; आगरा, मेरठ और लखनऊ में नागिन डांस का जलवा, देखिए VIDEO