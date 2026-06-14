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क्या आप भी नींद में पीसते हैं अपने दांत? स्कूली बच्चे भी हो रहे शिकार, जानिए क्या है बड़ी वजह

तनाव के कारण दांतों की रंगत के साथ ही चेहरे की खूबसूरती भी खराब होती जा रही है.

टेंशन से बढ़ रही दांत की बीमारी.
टेंशन से बढ़ रही दांत की बीमारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 5:04 PM IST

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मेरठ : एक वक्त था जब लोगों को बढ़ती उम्र के चलते समस्या आती थी. उनके दांत घिसने शुरू हो जाते थे, लेकिन वर्तमान दौर में ऐसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं. नौजवानों के साथ-साथ बच्चों के भी दांतों का साइज घटता जा रहा है. समय रहते अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो चेहरे की मुस्कान ही गायब हो जाएगी. इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण तनाव है. तनाव के कारण दांतों की रंगत के साथ ही चेहरे की खूबसूरती भी खराब होती जा रही है.

मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के सरदार वल्लभभाई पटेल अस्पताल की दंत रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अनामिका शर्मा कहती हैं कि दांतों के प्रति लोगों में गंभीरता कम है और जब स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है तब लोग डॉक्टर की तलाश शुरू करते हैं. क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किसी का एक दांत खराब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा. 32 दांत तो हैं ही, काम चला लेंगे. समाज में दांतों के प्रति लोगों की जागरूकता कम है.

तनाव से खराब हो रहे दांत. (Video Credit; ETV Bharat)

तनाव का असर दांतों पर भी : डॉ. अनामिका कहती हैं, आज के दौर में हर कोई तनाव के माहौल में रह रहा है. चाहे वह छोटा बच्चा हो या फिर बड़े बुजुर्ग. हर दिन ओपीडी में ऐसे मरीज आते हैं जिनके दांत घिसे हुए होते हैं. डेंटिस्ट से बातचीत में पता चलता है कि मरीज तनाव में रहता है. जिस वजह से उनके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ा है और दांत भी उन्हीं में से एक हैं.

कुछ लोग अनिद्रा को भी इसका कारण मानते हैं, क्योंकि जब वह बेहद तनाव में रहकर काम करते हैं तो नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाती है और इन सब बातों का सीधा सीधा असर दांतों पर पड़ता है. इस तरह की बीमारी को ब्रुक्सिज्म (Bruxism) यानी दांत पीसना या "दांत किटकिटाना" बोला जाता है. बहुत से लोगों के जबड़े और चेहरे के एक पूरे भाग में सिर तक दर्द बना रहता है, मांसपेशियों में समस्या उन्हें महसूस होने लगती है और उन्हें लगता है की समस्या दांतों से जुड़ी नहीं है, बल्कि उनके मांसपेशियों से या सिर दर्द से संबंधित है.

ओपीडी में पहुंच रहे बड़ी संख्या में दांत घिसने वाले मरीज.
ओपीडी में पहुंच रहे बड़ी संख्या में दांत घिसने वाले मरीज. (Photo Credit; ETV Bharat)

दांतों की वजह से सिर में रहता है दर्द : डॉ. अनामिका कहती हैं, असलियत यही है कि दांतों के पीसने (ब्रुक्सिज्म) की वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है. जबकि ऐसे मरीजों में प्राय: यह भी देखने में आया है कि वह अपने सिर दर्द का उपचार करने डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं. तमाम टेस्ट करते हैं और जब उनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता तो पता चलता है, कि उन्हें तनाव की वजह से ऐसी समस्या झेलनी पड़ रही है.

डेंटिस्ट के पास मरीज पहुंचते हैं तो जांच में यह बात सामने आती है कि तनाव की वजह से दांत घिस रहे हैं, मांसपेशियां प्रभावित हो रही हैं, जिस वजह से सिर तक में दर्द रहता है. ऐसे लोगों को उपचार के तौर पर नाइट गार्ड दिया जाता है, जो कि एक पतली सी लेयर होती है, जिसे रात में दांतों में लगाकर सोने से राहत मिलती है. अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे भी तनाव की वजह से दांतों को पीसते हैं, जिससे उनके दांतों का साइज घिसना शुरू हो जाता है. दांत ज्यादा घिसने पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है.

दांत घिसने से खराब हो रही परत.
दांत घिसने से खराब हो रही परत. (Photo Credit; ETV Bharat)

दांत घिसने की समस्या ज्यादा : डेंटल सर्जन डॉ. विवेक अदलखा कहते हैं, आमतौर पर जो ज्यादा मामले आते हैं वे कैविटी (Cavity) या कीड़ा लगने के आते हैं. बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि ऐसे केस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं जिसमें दांत घिसने की समस्या होती है. आमतौर पर लोग समझते हैं कि उम्र ज्यादा हो गई है, इस वजह से दांत घिसने लग गए हैं, लेकिन सत्यता यह नहीं है.

मानसिक तनाव और परेशानियों की वजह से हम लोग अपने दांतों को घिसने लगे हैं और हमें जानकारी भी नहीं होती की हमारे दांत घिस रहे हैं. ऐसा भी देखने में आया है कि जिस वक्त हम सो जाते हैं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वह हमारे बारे में नोटिस करते हैं कि दांत किटकिटा रहे थे, या उनकी बार-बार आवाज आ रही थी. इसकी मूल वजह यही है कि ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाती है.

ब्रुक्सिज्म के लक्षण.
ब्रुक्सिज्म के लक्षण. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोते समय भी घिसते रहते हैं दांत : डॉ. विवेक अदलखा कहते हैं, काम का स्ट्रेस दिमाग में चलता रहता है. जिस पोजीशन को हम यह समझते हैं कि हम सो रहे हैं, उस स्थिति में भी दांत आपस में घिस रहे होते हैं. इस तरह से होते-होते एक स्थिति ऐसी आ जाती है, जब दांतों में सेंसिटिविटी (झनझनाहट) होने लगती है और दांत घिस जाते हैं. ऐसी स्थिति से उभरने के लिए आवश्यकता है कि तत्काल अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए.

दांतों की दूसरी लेयर या मध्य परत को डेंटिन (Dentin) कहते हैं. जो कि सबसे बाहरी परत (इनेमल) के ठीक नीचे होती है. दांत के अधिकांश भाग का निर्माण करती है. जब ज्यादा समय हो जाएगा तो वह घुस जाएंगे और उसके बाद फिर रूट कैनाल या कैपिंग ही विकल्प बचते हैं. ऐसी स्थिति में रूट कैनाल (RCT) और कैपिंग (Capping) आदि प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी.

योगा को दिनचर्या में करें शामिल : इससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि समय-समय पर डेंटिस्ट से मिलते रहें और सोने से ठीक पहले तनाव को कम करने के लिए गहरी सांस लें या कुछ मिनटों के लिए खुली हवा में टहलना चाहिए, तनाव को जड़ से खत्म करने के लिए योगा, प्राणायम ध्यान (मेडिटेशन) को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद आवश्यक है, जिससे कि जब सोने की मुद्रा में हों तो मानसिक तनाव न रहे और जबड़े भी आराम करें.

बच्चों में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि बच्चे स्कूल में तनाव में रहते हैं. घर में उन्हें उस तरह से माहौल नहीं मिल पाता. परिवार के सदस्य बच्चों से बात नहीं करते, जिस वजह से बच्चे कई बार तनावग्रस्त हो जाते हैं. इस समस्या का एक कारण यह भी हो सकता है कि कई बार हम नाक से सांस ना लेकर मुंह से सांस लेने लगते हैं, तब भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है. जब बच्चे नाक से सांस ना लेकर मुंह से सांस लेते हैं तब भी दांत किटकिटाने की समस्या को देखा गया है.

ओरल रिहैबिलिटेशन में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक सोने के दौरान किशोर अगर दांत पीसता है, तो यह इस बात का संकेत है कि उसे स्कूल में डराया जा रहा है. यह रिसर्च ब्रिटेन में दांतों के स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली एक संस्था की है. इसमें पाया गया है कि जिन किशोरों को डराया धमकाया जाता है, उन्हें नींद में दांत पीसने की समस्या हो सकती है. नींद में दांत पीसने से सिरदर्द, दांत गिरना और मुंह में कई तरह के दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

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