हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद अनजान से OTP न करें शेयर; साइबर क्रिमिनल की हो सकती है चाल, एडीसीपी ने कहा- अवेयर होने की जरूरत

दूसरा मामला, वाराणसी की रहने वाली एक महिला का है. देर रात घर लौटते वक्त कार सवार लोगों ने उनके साथ अभद्रता की. जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत 112 और फिर सीएम हेल्पलाइन पर की. शिकायत के बाद उनके पास भी लगातार ओटीपी आए और ओटीपी पूछने के लिए कभी थाने, कभी चौकी तो कभी सीएम हेल्पलाइन बताकर फोन आते रहे, लेकिन उनको पुलिस ने खुद मना किया कि वह ओटीपी शेयर ना करें.

वाराणसी : बनारस की रहने वाली प्रियंका सिंह का जमीन संबंधी एक विवाद कई वर्षों से चल रहा है. इस विवाद के संदर्भ में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर एक शिकायत की, जिसके बाद उनको ओटीपी मांगने के लिए कुछ फोन कॉल्स आये. जिससे वह साइबर ठगों की शिकार हुईं.

यह तो सिर्फ दो ऐसे मामले हैं जो शिकायतकर्ता के पास ओटीपी के लिए आ रही कॉल्स से जुड़े हैं. अक्सर देखने में आ रहा है कि पीड़ित सीएम हेल्पलाइन या फिर 112 नंबर पर किसी अपराध की सूचना देता है. जिसके बाद इस तरह के ओटीपी आने की समस्या का सामना शिकायतकर्ताओं को करना पड़ रहा है.

एडीसीपी महिला अपराध नम्रता का कहना है कि इस पर अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि हमको यह चेक करना चाहिए कि हमें किस प्लेटफार्म से ओटीपी मांगा जा रहा है, उसके बाद ही हम उसे शेयर करें, क्योंकि ओटीपी मांगने के जरिए से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और साइबर क्राइम इसी के जरिए तेजी से बढ़ रहे हैं.



इन बातों का रखें ध्यान... - किसी भी हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर ओटीपी किसी को न बताएं. - यदि ओटीपी बताया भी है तो तत्काल अपने मुकदमे के विवेचक या थाना प्रभारी को सूचना दें. - यदि ओटीपी बताने पर आपके बैंक खाते से पैसे निकले हैं तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाएं. - शिकायत 24 घंटे के अंदर करें ताकि फ्रॉड करने वाले को ट्रेस करने में आसानी हो सके. - अगर किसी कारणवश आप शिकायत नहीं कर पाए तो सीसीआरपी पोर्टल Cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. - नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम थाने पर जाकर भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने के लिए जिस फेक आईडी से आपको मैसेज आया है या कॉल किया गया है उसे रिपोर्ट फीचर का उपयोग करके शिकायत भी कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि ज्यादातर ओटीपी कभी भी हम लोग मांगते ही नहीं हैं, जो भी शिकायतकर्ता होता है वह ओटीपी देगा नहीं, क्योंकि उसको जो भी ओटीपी आता है वह खुद के इस्तेमाल के लिए होता है. वर्बल्ली इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है. यह ओटीपी शिकायतकर्ता को सिर्फ इसलिए भेजा जाता है ताकि वह अपने केस की जानकारी ऑनलाइन तरीके से चेक कर सके.

उन्होंने बताया कि ओटीपी भेजकर वह आपकी सहूलियत और आपकी मदद करते हैं. अगर कोई बार-बार ओटीपी मांग रहा है, तो उसको मना कर दीजिए या फिर इसकी शिकायत अपने नजदीकी थाने के साइबर सेल में कीजिए.



