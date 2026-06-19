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बच्चा के जन्म पर इन बीमारियों को न करें नजरअंदाज; समय पर ये उपाय बेहद कारगर, पढ़िए रिपोर्ट

जेडी रावत ने ईटीवी भारत को बताया कि बच्चों में कुछ बीमारियां जन्म से ही होती हैं, जो बच्चों के मौत की कारण होती हैं. इन बीमारियों को चिकित्सकीय भाषा में जन्मजात रोग कहते हैं. कई मामलों में जन्म के तुंरत बाद सर्जरी की आश्यकता होती है, जिसको हम "Surgical Congenital Anomalies" या "Neonatal Surgical Emergencies" कहते हैं.

बच्चों में कई ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं, जिसका इलाज सिर्फ सर्जरी से संभव है. समय से बीमारी की पहचान न होना और समय रहते सर्जरी का न होना बच्चों की मौत की वजह होती है. जन्म के दौरान या कुछ समय बाद बच्चों की होने वाली मौतों के कारण या उसके उपचार के लिए किए जाने वाले व्यवस्था पर, एशिया के सबसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू के पेड्रियेट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंटे के एचओडी प्रो. डॉ. जेडी रावत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पढ़िए इरफान के संपादन में प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक हजार नवजात में 38 नवजात की मौत, जन्म के तुरंत बाद या एक वर्ष की आयु पूरी करने से पहले हो जाती है, जबकि भारत में एक हजार नवजात में 24 बच्चों की मृत्यु एक वर्ष की आयु पूरी करने से पहले हो जाती है. एक्सपर्टस के अनुसार, नवजात की मृत्यु दर सबसे ज्यादा 28 दिनों के अंदर होती है. इसके लिए कई बीमारियां जिम्मेदार होती हैं. जैसे जन्म के समय सांस न आना (Birth Asphyxia) संक्रमण, सेप्सिस, निमोनिया और मेनिन्जाइटिस वगैरह वगैरह.

डॉ. रावत ने बताया, बच्चों में जन्म से ही कुछ कॉमन विकृतियां या बीमारियां होती हैं, जिनमें तत्काल सर्जरी की आवश्यकता होती है. जैसें-भोजन की नली अविकसित होना (Esophageal Atresia) भोजन की नली व श्वाल नली का आपस में जुड़ा होना. (Tracheoesophageal Fistula (TEF) डायाफ्राम में छेद का होना. (Congenital Diaphragmatic Hernia (CDH) आंत का बंद होना (Intestinal Atresia) गुदा मार्ग का विकसित न होना (Anorectal Malformation (ARM) आतों का शरीर से बाहर आना (Gastroschisis) नाभि के पास से पेट का बाहर आना (Omphalocele) बड़ी आंत में नसों की कमी के कारण मल न निकल पाना (Hirschsprung Disease).

यह बीमारियां जानलेवा नही होती (Photo Credit; ETV Bharat)

रातव के अनुसार, यदि बच्चों के जन्म के दौरान ये बामारियां हैं, तो तत्काल उसे सर्जरी की आवश्यकता होती है. यदि सर्जरी में 48 घंटे से अधिक देरी होती है तो बच्चों की जान जा सकती है. रावत ने बताय कि गांवों-घर में बच्चे होने पर समय से बीमारी का पता नहीं चल पाता, जिससे बच्चों की समय से सर्जरी नहीं हो पाती है. ऐसे में ये ध्यान रखने की जरूर है कि बच्चों के जन्म के बाद, किसी पेड्रियाट्रिक को जरूर दिखा ले. बच्चों में ये विकार होने पर घबराने की जरूरत नहीं है. यदि समय रहते बच्चों की सर्जरी की जाए तो बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और सामान्य जीनव जीते हैं.



समय से बीमारी की पहचान न होना मृत्यु की वजह (Photo Credit; ETV Bharat)

डॉ. जेडी रावत ने बताया कि बच्चों के जन्म के दैरान कुछ ऐसी बामारियां भी होती हैं जो जानलेवा नहीं होती. इन जन्मजात बामारियों को Congenital Anomalies कहते हैं, जो बच्चों के जन्म के तुरंत बाद जानलेवा नहीं होते हैं, लेकिन ये विकृति बच्चे के शारीरिक विकास, कार्यक्षमता, सेहत व सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं. इन बीमारियों में भी सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सर्जरी बच्चे के जन्म के तीन से सात साल तक करा लेनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि बच्चों की सर्जरी तीन साल के अंदर कराने से उनके ठीक होने के चांस अधिक होते हैं. वहीं तीन साल से पहले सर्जरी होने से बच्चों में सर्जरी की यादें नहीं रहती. इलाज से संबंधित उनके मानसिक स्तर पर कोई असर नहीं पड़ता है. रावत ने बाताया कि Elective Congenital Surgical Conditions जिसे Non-emergency Congenital Anomalies भी कहा जाता है. इसमें मुख्य रूप से बच्चों में पेशाब नली का अपनी जगह पर नहीं होना, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपोस्पेडियास (Hypospadias) कहा जाता है. ये बीमारी जानलेवा नहीं होती है, लेकिन बच्चों के जीनव को प्रभावित करती है. ऐसी स्थिति में दो साल के अंदर सर्जरी करा लेनी चाहिए.

समय से सर्जरी से बच सकती है जान (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके आलावा, गुर्दे में सूजन (Hydronephrosis) इस बीमारी में भी तुरंत आपरेशन की जरूरत नहीं होती है. सिर में पानी भर जाना (Hydrocephalus) जिससे बच्चों के सिर का आकार बढ़ जाता है. इस बीमारी में भी सर्जी कर के बच्चों को ठीक किया जाता है. समय से इलाज न होने पर स्थिति खराब हो जाती है. जन्मजात रीड़ की हड्डी का विकार (Congenital spinal disorders) इसमें आपरेशन कर नसो को सुरक्षित किया जता है, जिससे बच्चा विकलांगता से बच जाता है.

अंडकोष का पेट में ही रह जाना या थैली में न उतरना जिसे हमारी भाषा में Undescended Testis (Cryptorchidism) कहते हैं. इसका इलाज भी दो वर्ष की आयु से पहले करा लेना चाहिए. यदि इस समस्या का समय से निदान न किया जाए तो ये पुरुषों के बांझपन व कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बनता है. कुछ बच्चों में जन्मजात हर्निया होता है, जिसे Inguinal Hernia कहा जाता है. बच्चों के जन्म के बाद ये जानलेवा नहीं होता है. लेकिन समय के साथ आंत बाहर निकल आती है. जिसके बाद इसका तुरंत इलाज कराना पड़ता है. ऐसे में समय रहते इस बीमारियों का निदान करा लेना चाहिए.

नवजात की जन्म के तुरंत बाद डॉ. को दिखाएं (Photo Credit; ETV Bharat)

नाभि का हर्निया जिसे Umbilical Hernia कहा जाता है. इसका इलाज भी समय से करा लेना चाहिए. कटे होंठ और तालू जिसे Cleft Lip and Cleft Palate कहा जाता है. इसका इलाज भी तीन साल से पहले करा लेना चाहिए. अंडकोष की थैली में पानी भर जाना, जिसे Congenital Hydrocele कहा जाता है. कई बार ये अपने आप ही ठीक हो जाता है. यदि पांच साल तक ये ठीक न हो तो एक छोटा सा आपरेशन कर इसको ठीक किया जा सकता है.

कान के पास छेद जिसे preauricular sinus कहा जाता है. इस बीमारी को भी सर्जरी से ठीक किया जाता है. जन्मजात गांठ, अक्सर आंखों की भौंह, गर्दन या सिर के आसपास होती है. जिसे Dermoid Cyst कहा जाता है. वैसे तो ये जानलेवा नहीं होता, लेकिन संक्रमण बढ़ने पर सर्जरी की आश्यकता पड़ती है. हाथ की उंगलियों के आपस में जुड़ा होना या अतिरिक्त उंगलिया होना, जिसे Syndactyly कहा जाता है. ये स्थिति जानलेवा नहीं होती है लेकिन कार्यक्षमता प्रभावित होने पर इसकी सर्जरी की जाती है.



बच्चों के बीमारियों को न करें नजरअंदाज (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके लिए लखनऊ स्थित केजीएमयू (KGMU) ऐसिया के सबसी बड़ी मेडिकल विवि में ऑपरेशन की सुविधा कई वर्षों से उपलब्ध है, जहां जन्मजात विकारों व बच्चों की अन्य गंभीर बीमारियों की सर्जरी की जाती है. लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई (SGPGI) यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में से एक है. यहां पर बच्चों की जटिल व गंभीर सर्जरी की सुविधा उलब्ध है. लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (RMLIMS) यहां नवजात शिशुओं व बच्चों की सर्जरी का आधुनिक सुविधआ उपलहब्ध है. सैफई स्थिति उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS) में जन्मजात शिशु के विकार, जैसी बीमारियों की सर्जरी की सुविधा है.

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