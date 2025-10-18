ETV Bharat / state

दिवाली में अलक्ष्मी को ना करें नजरअंदाज, जानिए महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त

रायपुर : रायपुर सहित पूरे देश में दीपों का पर्व दिवाली 20 अक्टूबर यानि सोमवार को मनाया जाएगा. इस दिन लोग इस पर्व में महालक्ष्मी की पूजा, आराधना करने के साथ ही हवन भी करते हैं. लक्ष्मी जी की पूजा आराधना के लिए मुहूर्त प्रदोष काल से शुरू होगी. प्रदोष काल में महालक्ष्मी की पूजा शाम को 5 बजकर 46 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 3 मिनट तक रहेगा. पंडित के मुताबिक इस बार दिवाली में महालक्ष्मी पूजन के तीन मुहूर्त हैं. लोग इन तीन मुहूर्त में महालक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं. दिवाली के दिन महालक्ष्मी की पूजा आराधना करने के बाद कुछ लोग हवन भी करते हैं.













दीवाली पूजन के तीन मुहूर्त : ज्योतिष एवं वास्तुविद् पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि 20 अक्टूबर यानि सोमवार के दिन दीपों का पर्व दिवाली मनाया जाएगा. इस दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है. दीपावली के दिन अमावस्या की शुरुआत दोपहर 3 बजकर 42 मिनट से शुरू होगी जो रात तक रहेगी. दिवाली के दिन प्रदोष काल का मुहूर्त शाम को शाम 5 बजकर 46 मिनट से लेकर 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. ऋषभ और स्थिर लग्न में महालक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त शाम को 7 बजकर 8 मिनट से लेकर रात्रि 9 बजकर 3 मिनट तक रहेगा. जो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनके लिए मुहूर्त शाम को 7 बजकर 8 मिनट से लेकर 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. इस तरह से तीन मुहूर्त हैं.







दिवाली में अलक्ष्मी को ना करें नजरअंदाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)