ETV Bharat / state

शादी का कार्ड समझकर भूलकर भी APK फाइल ना करें डाउनलोड, वर्ना अकाउंट हो जायेगा खाली, गुरुग्राम पुलिस ने किया अलर्ट

गुरुग्रामः शादी-ब्याह का मौसम आते ही जहां लोगों में उत्साह बढ़ जाता है, वहीं साइबर ठग भी इस मौके का फायदा उठाने में लग गए हैं. अगर आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से डिजिटल इनविटेशन कार्ड आया है, तो सावधान हो जाए. यह मैसेज आपके बैंक खाते के लिए खतरा साबित हो सकता है. आपके खाते का सारा पैसा जामतारा गैंग के पास पहुंच सकता है. गुरुग्राम पुलिस की साइबर सेल ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है.

APK फाइल से मोबाइल हो जाता है हैकः दरअसल साइबर अपराधी इन दिनों शादी के कार्ड के नाम पर .apk (Android Application Package) फाइल भेज रहे हैं. लोग इसे इनविटेशन ऐप समझकर डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन यह फाइल आपके फोन में सेंधमारी कर आपकी बैंकिंग डिटेल्स सहित मोबाइल का सारा डेटा चोरी कर लेती हैं. एसीपी, साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने बताया कि "जैसे ही कोई व्यक्ति इस .apk फाइल को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता है, ठगों को उसके फोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता है. इसके बाद वे आसानी से बैंकिंग ऐप्स, ओटीपी और अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल कर खाते को मिनटों में खाली कर देते हैं."