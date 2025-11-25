ETV Bharat / state

शादी का कार्ड समझकर भूलकर भी APK फाइल ना करें डाउनलोड, वर्ना अकाउंट हो जायेगा खाली, गुरुग्राम पुलिस ने किया अलर्ट

APK File Download Alert: शादी/त्योहारों की खुशी कहीं आपके लिए मुसीबत न बन जाए. इसलिए सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें.

APK File Download Alert
एसीपी, साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 25, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्रामः शादी-ब्याह का मौसम आते ही जहां लोगों में उत्साह बढ़ जाता है, वहीं साइबर ठग भी इस मौके का फायदा उठाने में लग गए हैं. अगर आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से डिजिटल इनविटेशन कार्ड आया है, तो सावधान हो जाए. यह मैसेज आपके बैंक खाते के लिए खतरा साबित हो सकता है. आपके खाते का सारा पैसा जामतारा गैंग के पास पहुंच सकता है. गुरुग्राम पुलिस की साइबर सेल ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है.

APK फाइल से मोबाइल हो जाता है हैकः दरअसल साइबर अपराधी इन दिनों शादी के कार्ड के नाम पर .apk (Android Application Package) फाइल भेज रहे हैं. लोग इसे इनविटेशन ऐप समझकर डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन यह फाइल आपके फोन में सेंधमारी कर आपकी बैंकिंग डिटेल्स सहित मोबाइल का सारा डेटा चोरी कर लेती हैं. एसीपी, साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने बताया कि "जैसे ही कोई व्यक्ति इस .apk फाइल को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता है, ठगों को उसके फोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता है. इसके बाद वे आसानी से बैंकिंग ऐप्स, ओटीपी और अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल कर खाते को मिनटों में खाली कर देते हैं."

शादी का कार्ड समझकर भूलकर भी APK फाइल न करें डाउनलोड (Etv Bharat)

संदिग्ध लिंक या फाइलें तुरंत डिलीट करें: गुरुग्राम पुलिस की ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी .apk फाइल को बिना पूरी तरह वेरीफाई किए डाउनलोड या इंस्टॉल न करें. वहीं अनजान नंबर से आए डिजिटल इनविटेशन कार्ड पर तुरंत क्लिक करने से बचें, संदिग्ध लिंक या फाइलें तुरंत डिलीट करें, किसी भी साइबर फ्रॉड का सामना होने पर तुरंत हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें." एएसपी ने कहा कि "शादी के त्योहारों की खुशी कहीं आपके लिए मुसीबत न बन जाए, इसलिए सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें."

ये भी पढ़ें-हरियाणा में साइबर ठगी के पीड़ितों का इंतजार हुआ खत्म, अब लोक अदालत के जरिए तुरंत मिलेगी फ्रीज हुई रकम

TAGGED:

CYBER FRAUD IN HARYANA
GURUGRAM POLICE ALERT
APK फाइल से रहें सावधान
ANDROID APPLICATION PACKAGE
APK FILE DOWNLOAD ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.