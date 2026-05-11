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एक साल तक सोना न खरीदें...पीएम मोदी की अपील से लखनऊ के ज्वेलरी कारोबारी परेशान, जानिए क्या सवाल उठाए

टेंशन में सर्राफा कारोबारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नागरिकों से सोने की खरीद टालने और डीजल-पेट्रोल की खपत कम करने की अपील का असर बाजार में दिखाई देने लगा है. लखनऊ के सर्राफा बाजार के व्यापारियों में चिंता का माहौल है. हालांकि व्यापारियों ने पीएम की अपील को राष्ट्रहित से जोड़ते हुए समर्थन किया है, लेकिन साथ ही कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए हैं. लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष आदीश जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यदि देशवासियों से इतनी बड़ी अपील की है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से राष्ट्रहित होगा. हम लोगों के लिए राष्ट्रप्रेम सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि इस अपील के कुछ ऐसे पहलू भी हैं, जिन पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए. सवाल उठाते हुए कहा कि सर्राफा कारोबार से जुड़े हजारों कर्मचारियों के रोजगार का क्या होगा? जिन व्यापारियों ने लोन ले रखा है, उनके ब्याज भुगतान को लेकर सरकार क्या राहत देगी, इस पर भी स्पष्ट नीति होनी चाहिए. लखनऊ के चौक सर्राफा बाजार में सन्नाटा. (Video Credit; ETV Bharat)