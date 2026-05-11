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एक साल तक सोना न खरीदें...पीएम मोदी की अपील से लखनऊ के ज्वेलरी कारोबारी परेशान, जानिए क्या सवाल उठाए

सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि कारोबार से जुड़े हजारों कर्मचारियों के रोजगार का क्या होगा?

टेंशन में सर्राफा कारोबारी.
टेंशन में सर्राफा कारोबारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 7:24 PM IST

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Updated : May 11, 2026 at 7:53 PM IST

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लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नागरिकों से सोने की खरीद टालने और डीजल-पेट्रोल की खपत कम करने की अपील का असर बाजार में दिखाई देने लगा है. लखनऊ के सर्राफा बाजार के व्यापारियों में चिंता का माहौल है. हालांकि व्यापारियों ने पीएम की अपील को राष्ट्रहित से जोड़ते हुए समर्थन किया है, लेकिन साथ ही कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए हैं.

लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष आदीश जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यदि देशवासियों से इतनी बड़ी अपील की है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से राष्ट्रहित होगा. हम लोगों के लिए राष्ट्रप्रेम सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि इस अपील के कुछ ऐसे पहलू भी हैं, जिन पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए. सवाल उठाते हुए कहा कि सर्राफा कारोबार से जुड़े हजारों कर्मचारियों के रोजगार का क्या होगा? जिन व्यापारियों ने लोन ले रखा है, उनके ब्याज भुगतान को लेकर सरकार क्या राहत देगी, इस पर भी स्पष्ट नीति होनी चाहिए.

लखनऊ के चौक सर्राफा बाजार में सन्नाटा. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि संकट के समय आम लोग अक्सर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सर्राफा व्यापारियों के पास सोना-चांदी बेचने आते हैं. ऐसे में यदि बाजार में सोने की बिक्री ही प्रभावित होगी, तो व्यापारी लोगों का सोना-चांदी कैसे खरीद पाएंगे. उन्होंने ऑनलाइन गोल्ड खरीदारी को लेकर भी सरकार से स्पष्ट नीति बनाने की मांग की. आदीश जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का देशभर में व्यापक असर पड़ना तय है.

उन्होंने बताया कि इसका असर आज ही लखनऊ के सर्राफा बाजार में देखने को मिला. सामान्य दिनों की तुलना में बाजार में सन्नाटा पसरा रहा. आमतौर पर सुबह व्यापारी खरीदारी के लिए आते हैं, शाम 5 बजे से रात तक बाजार में ग्राहकों की अच्छी-खासी भीड़ रहती है, लेकिन आज ग्राहक नदारद रहे. आदीश जैन ने कहा कि शादी का सीजन भी अब लगभग समाप्ति की ओर है और 17 तारीख को आखिरी बड़ा विवाह मुहूर्त है.

उन्होंने बताया कि लखनऊ में प्रतिदिन करीब 15 किलो सोने की खपत होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है. लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन की प्रवक्ता राहुल ने बताया, लगभग 2500 किलो सोने का व्यापार सालाना होता है.

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Last Updated : May 11, 2026 at 7:53 PM IST

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