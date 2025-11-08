ETV Bharat / state

डीएनटी समाज महापड़ाव समाप्त, मांगों पर बनी सहमति, 26 को होगी मंत्रियों की समिति से वार्ता

प्रशासन और डीएनटी समाज के प्रतिनिधियों के बीच मांगों को लेकर सहमति के बाद महापड़ाव समाप्त कर दिया गया.

Lal Singh Dewasi speaking to the media
मीडिया से बात करते लाल सिंह देवासी (ETV Bharat Pali)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 11:00 PM IST

पाली: राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी समाजों की ओर से शुक्रवार से बालराई के पास ब्यावर–पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर चल रहा महापड़ाव शनिवार शाम को समाप्त हो गया. राष्ट्रीय पशुपालक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी ने बताया कि आंदोलन का उद्देश्य समाज की पुरानी मांगों को सरकार तक पहुंचाना था, जिसे स्वीकार कर​ लिया गया है. 26 नवंबर को मंत्रियों की समिति के साथ हमारी पहली बैठक होगी.

शनिवार दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारियों ने वार्ता के लिए प्रशासन को समय दिया था। इसके बाद जोधपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा और संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह भारी पुलिस बल के साथ धरनास्थल पहुंचे. शाम 4 बजे से प्रशासनिक अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता शुरू हुई, जो करीब तीन घंटे चली. शाम 7 बजे दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद महापड़ाव समाप्त करने की घोषणा की गई.

सहमति के बाद महापड़ाव समाप्त (ETV Bharat Pali)

तीन मांगे मानी: राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी समाज की ओर से तीन प्रमुख मांगें रखी गई थीं, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है. राष्ट्रीय पशुपालक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी ने बताया कि आंदोलन का उद्देश्य समाज की पुरानी मांगों को सरकार तक पहुंचाना था. उन्होंने कहा सरकार ने हमारी सभी तीनों मांगें स्वीकार की हैं. इस पर 26 नवंबर को मंत्रियों की समिति के साथ पहली बैठक होगी. हमने यह भी अनुरोध किया है कि महापड़ाव के दौरान दर्ज किए गए सभी मामलों को सरकार वापस लें.

पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने बताया कि प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से संवाद बनाए हुए था ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. उन्होंने कहा वार्ता सकारात्मक रही और समाज के प्रतिनिधियों से सहमति बनते ही महापड़ाव समाप्त हो गया. कलेक्टर ने बताया कि हाईवे पर जाम के कारण रुके वाहनों को चरणबद्ध तरीके से निकाला जा रहा है. उन्होंने अपील की कि भविष्य में भी किसी मुद्दे के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाए ताकि आमजन को असुविधा न हो.

