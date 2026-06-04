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डीएनटी समुदाय का जेल भरो आंदोलन: डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट तक रैली और प्रदर्शन, दी सांकेतिक गिरफ्तारियां

समाज के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो जयपुर की धरती पर बड़ा आंदोलन होगा.

Protest by the DNT Community
डीएनटी समुदाय का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
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डूंगरपुर: डीएनटी (विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू) समुदाय को 10 प्रतिशत अलग से आरक्षण देने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग को लेकर 'जेल भरो आंदोलन' के तहत जिले में राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति की ओर से शहर में रैली निकाली गई. वहीं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद डीएनटी की मांगों को कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया. इसके बाद संघर्ष समिति सदस्यों ने सांकेतिक गिरफ्तारियां दी.

इसलिए शुरू किया आंदोलन...: राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी राईका के नेतृत्व में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय के लोग अपनी मांगों को लेकर वागड़ गांधी वाटिका पर एकत्रित हुए. वहीं से अपनी 11 सूत्रीय मांगो को लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और प्रदर्शन किया. इस दौरान राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी राईका ने बताया कि 5 दिसंबर, 2025 को सरकार के समक्ष इन मांगों को लेकर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया था. उस समय सरकार ने मांगों को जायज ठहराते हुए निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय मांगा था. आंदोलनकारियों का आरोप है कि इस बात को अब 4 से 5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. जिसके बाद राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति का गठन करते हुए आन्दोलन शुरू किया गया है.

डीएनटी समुदाय की ये है मांगें, देखें वीडियो (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: आवास, आरक्षण जैसी मांगों को लेकर डीएनटी समाज का महापड़ाव जारी, हाईवे पर लगा जाम

Members of the DNT community staging a protest
प्रदर्शन करते डीएनटी समुदाय के लोग (ETV Bharat Dungarpur)
Members of the DNT community participating in rally
रैली में भाग लेते डीएनटी समुदाय के लोग (ETV Bharat Dungarpur)

जयपुर में महापड़ाव की चेतावनी: उन्होंने बताया कि उनकी तीन प्रमुख मांगे हैं. जिसमें रेनके आयोग, इदाते आयोग और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के आधार पर डीएनटी समुदाय के लिए 10 प्रतिशत अलग से आरक्षण की व्यवस्था करना, विधायिका और कानून बनाने वाली संस्थाओं में ओबीसी, डीएनटी और एससी-एसटी वर्ग के वंचित तबकों को उचित राजनीतिक आरक्षण देने और जो व्यक्ति जहां लंबे समय से निवास कर रहा है, उसे वहीं का भूमि पट्टा आवंटित करना शामिल है. उन्होंने बताया कि आन्दोलन के तहत आगामी 1 जुलाई को राजधानी जयपुर में एक विशाल महापड़ाव डाला जाएगा. इस महापड़ाव में प्रदेशभर से 1 लाख से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है. समाज के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो जयपुर की धरती पर बड़ा आंदोलन होगा.

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डीएनटी का जेल भरो आंदोलन
RALLY OF DNT UP TO COLLECTORATE
WARNING OF MAHAPADAV IN JAIPUR
DEMANDS OF DNT COMMUNITY
DNT COMMUNITY JAIL BHARO MOVEMENT

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