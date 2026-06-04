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डीएनटी समुदाय का जेल भरो आंदोलन: डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट तक रैली और प्रदर्शन, दी सांकेतिक गिरफ्तारियां

डूंगरपुर: डीएनटी (विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू) समुदाय को 10 प्रतिशत अलग से आरक्षण देने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग को लेकर 'जेल भरो आंदोलन' के तहत जिले में राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति की ओर से शहर में रैली निकाली गई. वहीं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद डीएनटी की मांगों को कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया. इसके बाद संघर्ष समिति सदस्यों ने सांकेतिक गिरफ्तारियां दी.

इसलिए शुरू किया आंदोलन...: राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी राईका के नेतृत्व में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय के लोग अपनी मांगों को लेकर वागड़ गांधी वाटिका पर एकत्रित हुए. वहीं से अपनी 11 सूत्रीय मांगो को लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और प्रदर्शन किया. इस दौरान राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी राईका ने बताया कि 5 दिसंबर, 2025 को सरकार के समक्ष इन मांगों को लेकर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया था. उस समय सरकार ने मांगों को जायज ठहराते हुए निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय मांगा था. आंदोलनकारियों का आरोप है कि इस बात को अब 4 से 5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. जिसके बाद राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति का गठन करते हुए आन्दोलन शुरू किया गया है.