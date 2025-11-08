ETV Bharat / state

आवास, आरक्षण जैसी मांगों को लेकर डीएनटी समाज का महापड़ाव जारी, हाईवे पर लगा जाम

बालराई गांव के पास महापड़ाव के चलते लंबा जाम लगा. इसके चलते कई वाहन चालकों को सड़क किनारे ही रात गुजारनी पड़ी.

Lal Singh Dewasi speaking to media
मीडिया से बात करते लालसिंह देवासी (ETV Bharat Pali)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 3:19 PM IST

पाली: राष्ट्रीय पशुपालक संघ व डीएनटी (घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त) संघर्ष समिति की ओर से अपनी प्रमुख मांगों को लेकर शुरू किया गया महापड़ाव शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. बालराई गांव के निकट हाईवे किनारे हजारों की संख्या में लोग डटे रहे. आवास, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार जैसी मांगों को लेकर महापड़ाव डाल रहे समाज का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, वे नहीं हटेंगे. महापड़ाव के चलते कीरवा से बालराई तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया.

राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह देवासी ने कहा कि समाज की मांगों का समाधान किए बिना महापड़ाव खत्म नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'हम वर्षों से समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सरकार ने केवल आश्वासन दिए, समाधान नहीं. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम यहीं डटे रहेंगे.' इधर प्रशासन की ओर से आंदोलनकारियों से लगातार संवाद और समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

मांगें पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा महापड़ाव (ETV Bharat Pali)

पढ़ें: पाली में भड़की आरक्षण की 'आग' तो पुलिस ने भांजी लाठियां, आंसू गैस के गोले छोड़े

वहीं, प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर और एसपी आदर्श सिद्धू के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर रखा है. महापड़ाव के चलते कीरवा से बालराई तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. ट्रक और टैंकर ड्राइवरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई वाहन चालक शुक्रवार दोपहर से ही जाम में फंसे हुए हैं और सड़क किनारे ही खाना बना रहे हैं. इस बीच पुलिस जाब्ते के लिए आ रहा पानी का टैंकर भी जाम में फंस गया.

पढ़ें: डीएनटी समाज ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया महाबहिष्कार

इससे पहले शुक्रवार को जब महापड़ाव शुरू हुआ, तो पुलिस को गुजरात की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा. रूट डायवर्जन के चलते पणिहारी और हेमावास चौराहों पर देर रात तक लंबा जाम लगा रहा. कई ट्रक चालक सड़क किनारे ही रात बिताने को मजबूर हुए. शनिवार सुबह भी पाली से सुमेरपुर की तरफ जाने वाले वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया और उन्हें हेमावास होते हुए भेजा जा रहा है. बाड़मेर के शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर आंदोलन का समर्थन किया है. वहीं, पाली में जारी पड़ाव के चलते सिरोही के गोयली रोड पर पुलिस द्वारा यातायात को जावाल होते हुए डाइवर्ड किया गया है.

