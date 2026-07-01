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10% आरक्षण की मांग लेकर डीएनटी समुदाय का जयपुर में महापड़ाव शुरू, जानिए क्या बोले वक्ता

प्रदेश भर के साथ अन्य राज्यों से भी घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों के लोग विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचे.

Speakers on the dais at the DNT community's massive sit-in protest at Vidyadharnagar Stadium.
विद्याधरनगर स्टेडियम में डीएनटी समुदाय के महापड़ाव में मंचासीन वक्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर 2 साल से आंदोलनरत घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों ने अब सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई का ऐलान करते हुए बुधवार से जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में महापड़ाव डाल दिया. महापड़ाव में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों के लोग शामिल होने जयपुर पहुंचे. इधर घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों के महापड़ाव के चलते विद्याधर नगर स्टेडियम के आसपास पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया. डीएनटी जातियों की उग्र आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर पुलिस को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं.

4 बजे तक का अल्टीमेटम: पशुपालन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी रायका ने कहा कि 10% आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं. सरकार से कई बार वार्ता भी हुई है, लेकिन बेनतीजा रही. आज हमने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में महापड़ाव शुरू किया है. अब हम बिना आरक्षण लिए यहां से नहीं उठेंगे. हमने सरकार को 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया हुआ. अगर 4 बजे तक सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो उसके बाद निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है.उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से भी हमारी वार्ता हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही. अब हमने साफ कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री स्तर पर ही वार्ता करेंगे. इसके अलावा किसी से वार्ता नहीं करेंगे, इसलिए अब हमने 4 बजे तक का समय सरकार को दिया है. देखते हैं सरकार उसमें क्या करती है, अगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं चेती तो फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे.

यह बोले पदाधिकारी. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:10 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर कल डीएनटी जातियों का महापड़ाव, उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम

10 प्रतिशत की मांग: घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों के प्रदेशाध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया ने कहा कि हमारी सीधी मांग यही है कि हमारी जातियों को 10% आरक्षण दिया जाए. हमारे जो लोग जहां बैठे हैं, वहीं पर स्थाई आवास का पट्टा दिया जाए. हमारी जातियों के नाम के आगे जो विसंगति है, उन्हें तुरंत दूर किया जाए. इन्हीं 11 सूत्री मांगों को लेकर हम पिछले दो साल से आंदोलन कर रहे हैं. हमने आज शाम 4बजे तक का समय सरकार को दिया है. अब मुख्यमंत्री लेवल से कम वार्ता किसी से नहीं की जाएगी. अभी अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे. इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी.

असल में ज्यादा जातियां: रतननाथ कालबेलिया ने कहा, सरकारी रिकॉर्ड में घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु में 32 जातियां आती हैं, लेकिन 53 जातियां वास्तविक तौर पर है. सभी लोग आज इस महापड़ाव में शामिल हैं. हमने अपना प्रतिनिधिमंडल बना दिया, सरकार चाहे तो उनसे वार्ता कर ले. हम 4 बजे बाद पैदल मार्च करते हुए शहीद स्मारक पर जाएंगे. वहां पर हमारी सभा होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे. सरकार यह समझती है कि हमें महापड़ाव में उलझा कर रखेगी तो यह उनकी भूल हैं. हम जमीन पर आंदोलन कर रहे हैं. हम पैदल मार्च करेंगे. शहीद स्मारक पर ही तय करेंगे कि हमें विधानसभा का घेराव करना है या मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करना है.

पढ़े: डीएनटी समाज का प्रदर्शन: आरक्षण की मांग पर जेल भरो आंदोलन, 1 जुलाई को महापड़ाव का ऐलान

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DNT PROTEST IN JAIPUR
MAHAPADAV BEGINS AT JAIPUR STADIUM
WARNING OF AN INTENSE AGITATION
DEMAND FOR 10 PERCENT RESERVATION
MAHAPADAV OF DNT CASTES IN JAIPUR

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