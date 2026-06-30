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10 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर कल डीएनटी जातियों का महापड़ाव, उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम

विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाले महापड़ाव में राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के घुमंतु, अर्ध घुमंतु समाज के लोग शामिल होंगे.

Organizers sharing details about Mahapadav
महापड़ाव की जानकारी देते आयोजक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 6:47 PM IST

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जयपुर: घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों को 10 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर अब इन जातियों ने आर–पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. अपनी मांगों को लेकर डीएनटी जातियां 1 जुलाई को विद्याधर नगर स्टेडियम में महापड़ाव करेंगी. जिसमें एक लाख लोग जुटने का दवा किया जा रहा है. घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों के प्रदेशाध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया और पशुपालन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी राइका ने मंगलवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापड़ाव की जानकारी दी.

पहले भी किया था आंदोलन: रतन नाथ कालबेलिया का कहना है कि घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां केवल एक जाति नहीं बल्कि वर्ग हैं और राजस्थान में उनकी 15% की आबादी है, लेकिन आज भी यह लोग अपने स्थायी मकान और स्थायी पहचान के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर डीएनटी समाज पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहा है. पाली जिले में भी हमारा आंदोलन हुआ था, जिसमें 32 घंटे तक दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे जाम रहा था. एक तरफ सरकार हमसे वार्ता कर रही थी. दूसरी तरफ हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था. उसके बाद हमने गत 11 मई, 2026 को जैसलमेर जिले से जेल भरो आंदोलन शुरू किया था. डीएनटी ने तमाम जिलों में गिरफ्तारियां दी थी. बुधवार को हमारा महापड़ाव विद्याधर नगर स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शुरू होगा जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के घुमंतु, अर्ध घुमंतु समाज के लोग शामिल होंगे.

महापड़ाव में​ सिर्फ सीएम स्तर पर होगी बातचीत, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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4 बजे तक मांगे नहीं मानी, तो करेंगे कूच: रतन कालबेलिया कहना है कि हमने सरकार को कल शाम 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है. अगर 4 बजे तक हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो फिर हम पहले शहीद स्मारक की तरफ कूच करेंगे. वहां एक बड़ी सभा करने के बाद मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे और उसका घेराव करेंगे.

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अब मुख्यमंत्री स्तर के अलावा किसी से नहीं करेंगे बात: लालजी राइका का कहना है कि हमारा आंदोलन पिछले 2 साल से चल रहा है. लेकिन सरकार हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है. सरकार डीएनटी समाज को लेकर संवेदनशील नहीं है. हमने पहले भी महापड़ाव किए थे, लेकिन हमने उन्हें तब इसलिए स्थगित किया था क्योंकि सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम 3 महीने में हमारी मांगों को मान लेंगे और समस्याओं को सुलझा देंगे.

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'मुख्यमंत्री स्तर पर ही करेंगे वार्ता': उन्होंने बताया कि सोमवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा के साथ हुई वार्ता में सब स्पष्ट हो गया कि सरकार ने अभी तक भी हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया है. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री खुद हमसे वार्ता करने नहीं आए और अपने एसीएस को भेज दिया जोकि पूरी तरह से डीएनटी समाज का अपमान है. उन्होंने कहा कि अब हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री स्तर पर ही वार्ता करेंगे. ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर कोई वार्ता नहीं करेंगे. उन्होंने कहा डीएनटी समाज में जो एससी की जातियां हैं, उन्हें 3% और ओबीसी जातियों को 7% आरक्षण दिया जाए. इस तरह कुल 10% आरक्षण दिया जाए.

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