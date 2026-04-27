नीमराणा कबाड़ गोदाम अग्निकांड: चार में से तीन मृतकों के डीएनए सैंपल मैच, परिवार को सौंपे शव
एक शव की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है.इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
Published : April 27, 2026 at 7:45 PM IST
बहरोड़ : जिले के नीमराणा क्षेत्र में तीन दिन पहले कबाड़ गोदाम में अग्निकांड का शिकार बने चार में से तीन मृतकों के डीएनए सैंपल मैच होने पर शव परिजनों को सौंप दिए गए. पुलिस ने मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल लेकर जयपुर लैब भेजे थे. डीएनए रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को पुलिस ने तीन शवों की पहचान पुख्ता होने पर परिजनों को सौंप दिए.
नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र में मोल्हडिया गांव में गोदाम में चार लोगों की जलकर मौत हो गई थी. मृतकों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल जयपुर भेजे थे. इनमें तीन के सैंपल मैच हो गए. इनके शव आज परिजनों को सौंप दिए. एक शव की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है.इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इधर, शव मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
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गोदामों की जांच के आदेश : हादसे के बाद जिला कलेक्टर ने नीमराणा, बहरोड़, घीलोठ, शाहजहांपुर और कोटपूतली क्षेत्र में संचालित अवैध कबाड़ गोदामों की जांच के आदेश जारी किए. प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि बिना सुरक्षा मानकों और अनुमति के आखिर इतने बड़े स्तर पर कबाड़ गोदाम कैसे संचालित हो रहे थे. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कई गोदामों में सुरक्षा व्यवस्था न के बराबर थी. इससे बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका रहती है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लंबे समय से अवैध गोदामों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन प्रभावी कदम नहीं उठाए गए. अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले गोदाम संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अवैध संचालन पाए जाने पर गोदाम सील किए जाएंगे. नीमराणा की घटना ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. चार परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, जबकि इलाके के लोगों में भय और नाराजगी है.
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