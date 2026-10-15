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पलामू के चैनपुर में निर्भया कांड: 14 संदिग्धों का लिया गया DNA सैंपल, दो का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट

चैनपुर थाना ( ETV BHARAT )

पलामू: जिले के चैनपुर के निर्भया कांड में 14 संदिग्ध लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है. डीएनए सैंपल की जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है. मामले में पहले भी 19 लोगों का डीएनए टेस्ट हो चुका है. जबकि दो संदिग्ध आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होना है.

सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि संदिग्धों के DNA सैंपल लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए FSL भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले में अन्य तकनीकी बिंदुओं पर भी अनुसंधान कर रही है.