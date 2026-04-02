ETV Bharat / state

हमीरपुर के जंगल में मिले मानव अवशेष का DNA रिपोर्ट आई; अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

हमीरपुर: यूपी के हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में 14 महीने पहले जंगल में मिली मानव अस्थियों का डीएनए रिपोर्ट आ गया है. रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि अस्थियां सदर कोतवाली क्षेत्र के युवक जीतेंद्र की ही थी. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.

दरअसल, हमीरपुर के जितेन्द्र कुमार (22) 31 दिसंबर 2024 की शाम काली माता मंदिर के पास से लापता हो गया था. परिजनों ने काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिजनों ने 13 जनवरी 2025 को पुलिस से उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

23 और 24 जनवरी 2025 को थाना कुरारा क्षेत्र के कुसमरा गांव के जंगल में धनीराम के खेत के पास मानव अवशेष बरामद हुए थे. पुलिस ने शव को डीएनए जांच के लिए भेज दिया था.

उब डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि यह शव जितेन्द्र का ही है. इसके आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. जांच में सामने आया है कि युवक की आखिरी बार मोबाइल पर बातचीत एक परिचित महिला से हुई थी, जो रिश्तेदारी से जुड़ी बताई जा रही है.