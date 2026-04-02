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हमीरपुर के जंगल में मिले मानव अवशेष का DNA रिपोर्ट आई; अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

जितेन्द्र कुमार 31 दिसंबर 2024 की शाम काली माता मंदिर के पास से लापता हुए थे. पुलिस ने शव को डीएनए जांच के लिए भेज दिया था.

डीएनए रिपोर्ट
डीएनए रिपोर्ट (DNA Report on Human Remains Found in Hamirpur Forest Released)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
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हमीरपुर: यूपी के हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में 14 महीने पहले जंगल में मिली मानव अस्थियों का डीएनए रिपोर्ट आ गया है. रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि अस्थियां सदर कोतवाली क्षेत्र के युवक जीतेंद्र की ही थी. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.

दरअसल, हमीरपुर के जितेन्द्र कुमार (22) 31 दिसंबर 2024 की शाम काली माता मंदिर के पास से लापता हो गया था. परिजनों ने काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिजनों ने 13 जनवरी 2025 को पुलिस से उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

23 और 24 जनवरी 2025 को थाना कुरारा क्षेत्र के कुसमरा गांव के जंगल में धनीराम के खेत के पास मानव अवशेष बरामद हुए थे. पुलिस ने शव को डीएनए जांच के लिए भेज दिया था.

उब डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि यह शव जितेन्द्र का ही है. इसके आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. जांच में सामने आया है कि युवक की आखिरी बार मोबाइल पर बातचीत एक परिचित महिला से हुई थी, जो रिश्तेदारी से जुड़ी बताई जा रही है.

हालांकि पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला है. कॉल डिटेल रिपोर्ट मंगाई गई है, जिसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी. मामले में युवक का मोबाइल फोन अब-तक बरामद नहीं हुआ है.

थाना प्रभारी पवन पटेल ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट से पहचान स्पष्ट होने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और संबंधित लोगों से पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. मामले में हत्या, हादसा और आत्महत्या तीनों संभावनाओं को ध्यान में रखकर विवेचना की जा रही है.

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