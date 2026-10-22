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पलामू के तरहसी में नाबालिग की मौत मामला: DNA और FSL रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं, एसआईटी कर रही है जांच

पलामू का एसपी ऑफिस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः तरहसी के इलाके के चर्चित नाबालिग की मौत के मामले में पुलिस के अनुसंधान में कई फैक्ट निकल कर सामने आए हैं. नाबालिग की मौत के मामले में पलामू पुलिस को डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट मिल गई है. रिपोर्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है.

दरअसल, अप्रैल महीने में पलामू के तरहसी के इलाके में कुएं से नाबालिग का शव बरामद हुआ था. उस दौरान लड़की के दोस्त पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा था. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उस दौरान परिजनों ने पुलिस के अनुसंधान और कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. पहली बार छत्तरपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में मामले को जांच हुई थी.15 दिन पहले इस केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपी गई थी.