पलामू के तरहसी में नाबालिग की मौत मामला: DNA और FSL रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं, एसआईटी कर रही है जांच
पलामू में नाबालिग लड़की की मौत मामले की जांच में नए तथ्य निकलकर सामने आए हैं. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : October 22, 2026 at 4:55 PM IST
पलामूः तरहसी के इलाके के चर्चित नाबालिग की मौत के मामले में पुलिस के अनुसंधान में कई फैक्ट निकल कर सामने आए हैं. नाबालिग की मौत के मामले में पलामू पुलिस को डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट मिल गई है. रिपोर्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है.
दरअसल, अप्रैल महीने में पलामू के तरहसी के इलाके में कुएं से नाबालिग का शव बरामद हुआ था. उस दौरान लड़की के दोस्त पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा था. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उस दौरान परिजनों ने पुलिस के अनुसंधान और कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. पहली बार छत्तरपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में मामले को जांच हुई थी.15 दिन पहले इस केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपी गई थी.
नाबालिग की मौत के मामले में पलामू पुलिस और अनुसंधान विंग को डीएनए रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट मिल गई है. पलामू पुलिस ने डीएनए और एफएसएल जांच के लिए विसरा भेजा था. इस रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि पानी में डूबने से मौत का कारण बताया गया है.
पलामू पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई है कि नाबालिग अपने दोस्त से मिलने से मिलने गई थी. दोस्त ने शादी से इनकार कर दिया था. बाद में लड़की का शव कुएं से बरामद हुआ था.
एसपी ने दी जानकारी
इस संबंध में पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट पलामू पुलिस को मिल गई है. रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है. मामले में आगे की जांच चल रही है.
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