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दिल्ली में उत्तराखंड के जिलाधिकारियों की पाठशाला, चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग देगा ट्रेनिंग

उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम संग अन्य अधिकारी ( फोटो सोर्स- CEO Uttarakhand )

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत 8 जिलों के जिलाधिकारी 22 और 23 अक्टूबर को दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग में दो दिवसीय प्रशिक्षण लेंगे. इसमें चुनावी प्रक्रियाओं, नामांकन, स्क्रूटनी, पोस्टल बैलेट, कार्मिकों की तैनाती और मतदान केंद्रों की तैयारियों की जानकारी दी जाएगी. नवंबर में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली के जिलाधिकारी भी प्रशिक्षण लेंगे.

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब जिलाधिकारियों की पाठशाला लगने जा रही है. इस पाठशाला में जिलाधिकारी चुनाव कराने के गुर सीखेंगे. इसके लिए प्रदेश के आठ जिलों के जिलाधिकारी 22 और 23 अक्टूबर को दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे. दो दिन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों की जानकारी दी जाएगी. इसमें नामांकन से लेकर मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तक की प्रक्रिया शामिल होगी.