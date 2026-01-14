ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में DMRC शुरू करेगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी सेवाएं, साइन हुआ MOU

इसके सहयोग से दिल्ली मेट्रो स्टेशन से बाइक टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी.

DMRC शुरू करेगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी सेवाएं
DMRC शुरू करेगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी सेवाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 14, 2026 at 9:25 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों को सहूलिया देने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की उद्देश्य से इंटीग्रेटेड लास्ट माइल कनेक्टिविटी शुरू करने का निर्णय लिया गया है. दिल्ली मेट्रो को एनसीआर के सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ माना जाता है, लेकिन मेट्रो स्टेशन से अंतिम गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचना चुनौती बना रहता है. इसी जरूरत को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, सहकार टैक्सी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव संस्था है, जो भारत टैक्सी नामक मोबिलिटी प्लेटफार्म का संचालन करती है. इसके सहयोग से दिल्ली मेट्रो स्टेशन से बाइक टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी. शुरुआती चरण में 10 मेट्रो स्टेशन से सेवाएं शुरू होगी. पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर और बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर 31 जनवरी, 2026 तक विशेष बाइक टैक्सी सेवाएं शुरू होगी. साथ ही यात्रियों की फीडबैक और संचालन में आ रही समस्याओं का आकलन किया जाएगा.

यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए "भारत टैक्सी" मोबाइल ऐप को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के सारथी अप के साथ जोड़ा जाएगा. इंटीग्रेशन पूर्ण होने के पश्चात यात्री एक ही प्लेटफार्म से मेट्रो और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की योजना बनाने के साथ किराए का पता लगा सकेंगे और वाहन को ट्रैक कर सकेंगे. डीएमआरसी के मुताबिक, इस सेवा के किराए प्रतिस्पर्धी होंगे और पिक वर्ष में पर्यावरण की सीमा तय की जाएगी, ताकि यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े.

डीएमआरसी के मुताबिक, यात्रियों को इस सेवा के बारे में अवगत कराने के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा. माना जा रहा है की सेवा की शुरुआत के बाद इस पहल से निजी वाहनों पर निर्भरता कम करेगी, जिससे वायु प्रदूषण घटेगा और दिल्ली में सत्थरी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा.

