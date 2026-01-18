DMRC फेज-4 के शेष तीन कॉरिडोरों के लिए जारी हुआ फंड, मेट्रो विस्तार को मिलेगी रफ्तार
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फेज-4 के तहत कुल करीब 86 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर विकसित किए जाने हैं.
Published : January 18, 2026 at 8:12 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी फेज-4 के बचे हुए तीन कॉरिडोरों के लिए अपने हिस्से का फंड जारी कर दिया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से मेट्रो विस्तार को नई गति मिलने के आसार हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि फेज-4 का यह शेष हिस्सा दिल्ली की भविष्य की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे ट्रैफिक जाम व प्रदूषण दोनों में कमी आएगी.
डीएमआरसी फेज-4 के तहत कुल करीब 86 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर विकसित किए जाने हैं. इनमें से तीन प्राथमिक कॉरिडोर, मौजपुर-मजलिस पार्क, जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम मार्ग व एयरोसिटी-तुगलकाबाद पर काम तेज़ी से चल रहा है. इन पर 70 प्रतिशत से अधिक काम प्रगति दर्ज की जा चुकी है. वहीं, अब जिन तीन शेष कॉरिडोरों के लिए फंड जारी किया गया है, उसकी कुल लंबाई 47.225 किलोमीटर होगी. इन पर करीब 14,630.80 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
डीएमआरसी फेज-4 को मिली नई रफ्तार: फेज-4 के तहत स्वीकृत इन तीन कॉरिडोरों में पहला लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक तक प्रस्तावित है. इसकी लंबाई 8.385 किलोमीटर होगी. इसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे. दूसरा कॉरिडोर इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक होगा, जिसकी लंबाई 12.377 किलोमीटर है. इस लाइन पर एक एलिवेटेड और 9 अंडरग्राउंड समेत कुल 10 स्टेशन होंगे. इन दोनों कॉरिडोरों की संयुक्त परियोजना लागत 8,399.81 करोड़ रुपये है, जिसमें दिल्ली सरकार का अंश 1,987.86 करोड़ रुपये होगा.
शेष तीन कॉरिडोर समय पर होंगे पूरे: तीसरा और सबसे लंबा कॉरिडोर रिठाला से कुंडली तक प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई 26.463 किलोमीटर होगी. यह कॉरिडोर दिल्ली को हरियाणा से जोड़ेगा. इसमें कुल 21 स्टेशन बनाए जाएंगे. इस परियोजना की लागत 6,230.99 करोड़ रुपये तय की गई है. इससे दिल्ली सरकार का अंश 1,398.32 करोड़ रुपये है, जबकि शेष राशि हरियाणा सरकार वहन करेगी.
इन कॉरिडोरों के शुरू होने से लाजपत नगर, साकेत, इंद्रलोक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, रोहिणी, बवाना, नरेला व कुंडली जैसे इलाकों के लाखों निवासियों को सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे यात्रा समय घटेगा, इंटरचेंज कम होंगे. निजी वाहनों पर निर्भरता भी घटेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मेट्रो फेज-4 के ये कॉरिडोर दिल्ली को आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और यात्री-केंद्रित परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाएंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि सभी परियोजनाएं तय समयसीमा में पूरी होंगी. राजधानी को विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में मेट्रो विस्तार अहम भूमिका निभाएगा.
