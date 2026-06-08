'सत्ता के लालच में कांग्रेस ने अपने ईमानदार साथी को ठगा..', इंडिया गठबंधन में DMK की दूरी पर चिराग पासवान
इंडिया गठबंधन की बैठक से DMK की दूरी पर चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस ने डीएमके साथ धोखा किया, इसलिए आज ये स्थिति है.
Published : June 8, 2026 at 1:44 PM IST
पटना: दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक से DMK की दूरी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया. इसलिए DMK ने कांग्रेस से दूरी बना ली. इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि इंडिया गठबंधन में दरारें देखने को मिल रही हैं.
"कांग्रेस ने सत्ता के लालच में जिस तरीके से DMK को धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है कि DMK जैसी पार्टियां कांग्रेस से दूरी बनाकर रखेंगी." -चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
'एक दिन पहले दिल्ली पहुंचीं ममता': चिराग पासवान ने ममता बनर्जी के एक दिन पहले दिल्ली पहुंचने पर हैरानी जताई. कहा कि ममता बनर्जी के अंदर इतना उत्साह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गईं. ये वही ममता बनर्जी हैं, जिनके बारे में बंगाल चुनाव में राहुल गांधी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था.
"बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने ममता बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार और पार्टी के द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. आज ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में एक दिन पहले ही पहुंच गयीं." -चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
#WATCH पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, " तथाकथित india गठबंधन में दरारे देखने को मिल रही हैं। सत्ता की लालच में कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी के साथ छल किया है। dmk जैसी पार्टियां अब कांग्रेस से दूरी बनाएंगी। ममता बनर्जी india गठबंधन की बैठक में शामिल होने के… pic.twitter.com/GZUoDmb8g3— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 8, 2026
'एक-दूसरे को धोखा दे रहे नेता': चिराग पासवान ने कहा कि यह इंडिया गठबंधन एक समझौता है. एक-दूसरे की बुराइयों और कमजोरियों को छिपाने के लिए साजिश कर रहे हैं. इसलिए यह एलायंस कभी भी सफल नहीं हो पाया. आज ये लोग बैठक कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जब-जब एलायंस के लोगों को एकजुट रहने की जरूरत थी, उस समय एक-दूसरे को धोखा दिया.
DMK और AAP बैठक से दूर: बैठक से दूरी बनाने वाले डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि 'ज्यादातर पार्टियां इंडिया गठबंधन छोड़ देंगी. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस अब भरोसेमंद पार्टी नहीं रही.' उन्होंने यह भी कहा कि हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस से नाराज हैं. बता दें कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल नहीं हुई है.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | " most of the parties will quit the india bloc. that is my expectation, because congress has become a non-reliable party," says dmk leader tks elangovan on the india bloc's meeting scheduled in delhi today.— ANI (@ANI) June 8, 2026
he says, "our cadres are unhappy with… pic.twitter.com/nEJeyqYfgH
अशरफ अंसारी हमारे पुराने साथी: चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए बिहार MLC चुनाव पर कहा कि पार्टी के विधायकों की बदौलत LJP(R) का एक सदस्य नामांकन कर रहा है. यह गर्व की बात है. पार्टी ने अशरफ अंसारी को चुना है. उनके पिता रामविलास पासवान के पुराने साथी और निस्वार्थ कार्यकर्ता रहे हैं.
राजद में नहीं है गंभीरता: MLC नामांकन में लालू और तेजस्वी के न रहने पर चिराग बोले कि 'पार्टी में अपने पद को लेकर जितनी गंभीरता होनी चाहिए वह नहीं दिख रही.' राबड़ी देवी की सुरक्षा वापस लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिस्थितियों के हिसाब से बढ़ती-घटती रहती है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए. उनकी खुद की सुरक्षा भी कई बार हटाई और फिर बढ़ाई गई.
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