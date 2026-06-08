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'सत्ता के लालच में कांग्रेस ने अपने ईमानदार साथी को ठगा..', इंडिया गठबंधन में DMK की दूरी पर चिराग पासवान

पटना: दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक से DMK की दूरी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया. इसलिए DMK ने कांग्रेस से दूरी बना ली. इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि इंडिया गठबंधन में दरारें देखने को मिल रही हैं.

"कांग्रेस ने सत्ता के लालच में जिस तरीके से DMK को धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है कि DMK जैसी पार्टियां कांग्रेस से दूरी बनाकर रखेंगी." -चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

'एक दिन पहले दिल्ली पहुंचीं ममता': चिराग पासवान ने ममता बनर्जी के एक दिन पहले दिल्ली पहुंचने पर हैरानी जताई. कहा कि ममता बनर्जी के अंदर इतना उत्साह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गईं. ये वही ममता बनर्जी हैं, जिनके बारे में बंगाल चुनाव में राहुल गांधी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था.

"बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने ममता बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार और पार्टी के द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. आज ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में एक दिन पहले ही पहुंच गयीं." -चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

'एक-दूसरे को धोखा दे रहे नेता': चिराग पासवान ने कहा कि यह इंडिया गठबंधन एक समझौता है. एक-दूसरे की बुराइयों और कमजोरियों को छिपाने के लिए साजिश कर रहे हैं. इसलिए यह एलायंस कभी भी सफल नहीं हो पाया. आज ये लोग बैठक कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जब-जब एलायंस के लोगों को एकजुट रहने की जरूरत थी, उस समय एक-दूसरे को धोखा दिया.