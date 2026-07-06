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आगरा में 5 वाटर पार्क सील; मासूम की मौत के बाद एक्शन, बिना अनुमति नहीं होगा संचालन

आगरा: जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे वॉटर पार्कों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. प्रशासनिक टीमों ने शहर और तहसील स्तर पर बिना अनु​मति संचालित वॉटर पार्कों पर सख्त कार्रवाई की है. इसमें बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करके संचालित मिले 5 वॉटर पार्कों का संचालन अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद कराया है.

बता दें कि किरावली थाना क्षेत्र में संचालित वॉटर पार्क में मासूम के डूबने से मौत के बाद अब खंदौली थाना क्षेत्र के वॉटर पार्क में मासूम की मौत हुई है. इससे जिला प्रशासन और पुलिस में खलबली मची हुई है.

खंदौली के गांव में मासूम की मौत के बाद आगरा डीएम मनीष बंसल ने अवैध वॉटर पार्क और स्वीमिंग पूल पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद रविवार को जिला प्रशासन की टीमें शहर की सदर तहसील, किरावली और एत्मादपुर तहसील में अवैध रूप से संचालित वॉटर पार्कों पर छापा मारा.

आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर की रिपोर्ट में सामने आया कि जिले में बिना आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के वॉटर पार्क संचालित किए जा रहे हैं.

इस पर प्रशासन की टीम ने सदर तहसील, किरावली तहसील और एत्मादपुर तहसील में छापा मारा है. इस दौरान काका चौधरी वाटर पार्क (किरावली), केजी वाटर पार्क (एत्मादपुर), रिमझिम वाटर पार्क (बरौली अहीर), रेनबो वाटर पार्क (मिढाकुर) और प्रकाश वाटर पार्क (जलेसर रोड) के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.

किसी भी वाटर पार्क के संचालन के लिए अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग से फिटनेस प्रमाण-पत्र, विद्युत सुरक्षा विभाग की स्वीकृति और जीएसटी संबंधी अनुपालन अनिवार्य है. इन पांचों वॉटर पार्कों में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था.