आगरा में 5 वाटर पार्क सील; मासूम की मौत के बाद एक्शन, बिना अनुमति नहीं होगा संचालन
सुरक्षा मानक पूरे करने और जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति के बाद इन पार्कों को संचालन की अनुमति मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 8:07 AM IST
आगरा: जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे वॉटर पार्कों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. प्रशासनिक टीमों ने शहर और तहसील स्तर पर बिना अनुमति संचालित वॉटर पार्कों पर सख्त कार्रवाई की है. इसमें बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करके संचालित मिले 5 वॉटर पार्कों का संचालन अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद कराया है.
बता दें कि किरावली थाना क्षेत्र में संचालित वॉटर पार्क में मासूम के डूबने से मौत के बाद अब खंदौली थाना क्षेत्र के वॉटर पार्क में मासूम की मौत हुई है. इससे जिला प्रशासन और पुलिस में खलबली मची हुई है.
खंदौली के गांव में मासूम की मौत के बाद आगरा डीएम मनीष बंसल ने अवैध वॉटर पार्क और स्वीमिंग पूल पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद रविवार को जिला प्रशासन की टीमें शहर की सदर तहसील, किरावली और एत्मादपुर तहसील में अवैध रूप से संचालित वॉटर पार्कों पर छापा मारा.
आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर की रिपोर्ट में सामने आया कि जिले में बिना आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के वॉटर पार्क संचालित किए जा रहे हैं.
इस पर प्रशासन की टीम ने सदर तहसील, किरावली तहसील और एत्मादपुर तहसील में छापा मारा है. इस दौरान काका चौधरी वाटर पार्क (किरावली), केजी वाटर पार्क (एत्मादपुर), रिमझिम वाटर पार्क (बरौली अहीर), रेनबो वाटर पार्क (मिढाकुर) और प्रकाश वाटर पार्क (जलेसर रोड) के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.
किसी भी वाटर पार्क के संचालन के लिए अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग से फिटनेस प्रमाण-पत्र, विद्युत सुरक्षा विभाग की स्वीकृति और जीएसटी संबंधी अनुपालन अनिवार्य है. इन पांचों वॉटर पार्कों में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था.
इससे भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका थी. अब सभी सुरक्षा मानक पूरे करने और जिलाधिकारी कार्यालय से विधिवत अनुमति मिलने के बाद ही इन पार्कों को संचालन की अनुमति दी जाएगी.
आगरा में जिला प्रशासन की टीमें ने उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) संशोधन अधिनियम-2017 के नियम 4क (1) के अनुसार किसी भी प्रकार के मनोरंजन स्थल का संचालन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है.
संचालकों ने न केवल अनुमति नहीं ली, बल्कि प्रशासन की चेतावनी की भी अनदेखी की. इस पर अधिनियम की धारा 4क (3) के उपबंध (ग) के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने सभी वाटर पार्कों को बंद करने के निर्देश जारी किए.
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि भविष्य में भी यदि कोई वाटर पार्क या मनोरंजन स्थल बिना निर्धारित मानकों और अनुमति के संचालित होता मिला, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जनता से भी अपील की कि सुरक्षा मानकों का पालन ना करने वाले अवैध वॉटर पार्कों में जाने से बचें, क्योंकि वहां जान-माल का खतरा हो सकता है.
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