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डीएमएफ फंड को लेकर कांग्रेस विधायकों का फूटा गुस्सा, फंड आवंटन में लगाया भेदभाव का आरोप, बीजेपी की कलह आई सामने

बालोद: जिला खनिज संस्थान न्यास शासी परिषद की बैठक विकास कार्यों के फैसलों से ज्यादा सियासी खींचतान की भेंट चढ़ी. बैठक में स्थानीय सांसद की गैरमौजूदगी और कांग्रेस विधायक द्वारा किए गए बहिष्कार के चलते दिनभर राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी बनी रही. बैठक में आमतौर पर मौजूद रहने वाले सांसद की अनुपस्थिति को लेकर कांग्रेस विधायकों ने इसे सत्ताधारी दल की अंदरूनी गुटबाजी करार दिया.

सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि खनिज संस्थान न्यास के कार्यों और फंड के बंटवारे को लेकर नेताओं में लंबे समय से खींचतान चल रही है. सांसद द्वारा पूर्व में भी न्यास मद के खर्चों की जांच की मांग उठाई जाती रही है, जिसे उनकी नाराजगी की मुख्य वजह माना जा रहा है.

बैठक के दौरान गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने प्रशासन के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताते हुए बैठक का बहिष्कार किया. निषाद ने आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं, वहां जानबूझकर विकास कार्य रोके जा रहे हैं. विधायक ने यहां तक कहा, "खनिज न्यास की तकनीकी परिधि का हवाला देकर विपक्षी विधायकों के प्रस्तावों को खारिज किया जा रहा है. जिस मंच पर मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकास और जनता के हितों की चर्चा ही न हो, वहां मेरी मौजूदगी का कोई औचित्य नहीं है."





कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने भी उठाए सवाल

संजारी-बालोद सीट से कांग्रेस विधायक एवं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए. विधायक संगीता सिन्हा ने कहा, ''DMF की भारी-भरकम राशि कहां और किस मद में खर्च की जा रही है, इसकी जानकारी न तो जनप्रतिनिधियों को दी जा रही है और न ही ग्राम पंचायतों के सरपंचों को. कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सवाल उठाया कि जब सब कुछ नियमानुसार है, तो प्रशासन वास्तविक आंकड़ों को सार्वजनिक करने से क्यों कतरा रहा है ? दोनों विधायकों ने संयुक्त रूप से कहा कि सांसद की अनुपस्थिति और प्रशासन का यह रवैया साफ दर्शाता है, सरकार और संगठन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसका सीधा असर जिले के समग्र विकास पर पड़ रहा है.