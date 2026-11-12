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DMF से कोचिंग योजना पर सवाल, फीस नहीं मिलने से 106 मेधावी छात्रों की पढ़ाई पर संकट, शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे पालक

DMF से कोचिंग योजना पर सवाल ( ETV Bharat )

कोरबा: मेधावी छात्रो को बेहतर शिक्षा और मेडिकल-इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से शुरू की गई योजना पर सवाल उठ रहे हैं. प्रशासनिक लेटलतीफी के कारण बच्चों के कोचिंग पर संकट पैदा हो गया है. जिला प्रशासन ने पिछले साल जिले के 106 छात्र-छात्राओं का चयन कर उन्हें रायपुर के प्रतिष्ठित ऐलेन कोचिंग संस्थान में नीट और जेईई की नि:शुल्क तैयारी के लिए भेजा. जिसका खर्च प्रशासन द्वारा वहन किया जाना था और भुगतान डीएमएफ से किया जाना तय हुआ. लेकिन अब कोचिंग की फीस का भुगतान नहीं होने से इन विद्यार्थियों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है. अपनी परेशानी लेकर पालक सहित छात्र कलेक्टर के पास पहुंचे और लंबित फीस का भुगतान कराने की मांग की.



DMF से कोचिंग योजना पर सवाल विद्यार्थियों के अनुसार, कोचिंग संस्थान की करीब 1 करोड़ 20 लाख की फीस बकाया है. जबकि डीएमएफ मद से अब तक केवल 2 लाख ही जमा कराए गए हैं. फीस भुगतान में देरी के कारण संस्थान प्रबंधन ने नियमित कक्षाएं जारी रखने में असमर्थता जताई है. विद्यार्थियों का कहना है कि रायपुर स्थित ऐलेन कोचिंग संस्थान प्रबंधन ने बकाया फीस का भुगतान नहीं होने पर पढ़ाई जारी रखना मुश्किल बताया है. यहां तक कि करीब 2 से 3 महीने तक कक्षाएं बंद रखने की बात कही गई है. नीट और जेईई जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति किसी बड़े झटके से कम नहीं है. इन परीक्षाओं में सफलता के लिए नियमित कक्षाएं, निरंतर अभ्यास और समयबद्ध तैयारी जरूरी होती है. ऐसे में पढ़ाई में लंबा व्यवधान उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है.