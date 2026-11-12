DMF से कोचिंग योजना पर सवाल, फीस नहीं मिलने से 106 मेधावी छात्रों की पढ़ाई पर संकट, शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे पालक
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, जल्द ही संस्था को पैसे आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान कर दिए जाएंगे. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 8:48 PM IST
कोरबा: मेधावी छात्रो को बेहतर शिक्षा और मेडिकल-इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से शुरू की गई योजना पर सवाल उठ रहे हैं. प्रशासनिक लेटलतीफी के कारण बच्चों के कोचिंग पर संकट पैदा हो गया है. जिला प्रशासन ने पिछले साल जिले के 106 छात्र-छात्राओं का चयन कर उन्हें रायपुर के प्रतिष्ठित ऐलेन कोचिंग संस्थान में नीट और जेईई की नि:शुल्क तैयारी के लिए भेजा. जिसका खर्च प्रशासन द्वारा वहन किया जाना था और भुगतान डीएमएफ से किया जाना तय हुआ. लेकिन अब कोचिंग की फीस का भुगतान नहीं होने से इन विद्यार्थियों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है. अपनी परेशानी लेकर पालक सहित छात्र कलेक्टर के पास पहुंचे और लंबित फीस का भुगतान कराने की मांग की.
DMF से कोचिंग योजना पर सवाल
विद्यार्थियों के अनुसार, कोचिंग संस्थान की करीब 1 करोड़ 20 लाख की फीस बकाया है. जबकि डीएमएफ मद से अब तक केवल 2 लाख ही जमा कराए गए हैं. फीस भुगतान में देरी के कारण संस्थान प्रबंधन ने नियमित कक्षाएं जारी रखने में असमर्थता जताई है. विद्यार्थियों का कहना है कि रायपुर स्थित ऐलेन कोचिंग संस्थान प्रबंधन ने बकाया फीस का भुगतान नहीं होने पर पढ़ाई जारी रखना मुश्किल बताया है. यहां तक कि करीब 2 से 3 महीने तक कक्षाएं बंद रखने की बात कही गई है. नीट और जेईई जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति किसी बड़े झटके से कम नहीं है. इन परीक्षाओं में सफलता के लिए नियमित कक्षाएं, निरंतर अभ्यास और समयबद्ध तैयारी जरूरी होती है. ऐसे में पढ़ाई में लंबा व्यवधान उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है.
फीस भुगतान में देरी को लेकर उठे सवाल
सवाल यह है कि जब जिला प्रशासन ने स्वयं विद्यार्थियों का मेरिट के आधार पर चयन कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर भेजा था. अब उनकी फीस भुगतान की व्यवस्था समय पर नहीं की गई. योजना के तहत विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग का भरोसा दिया गया. लेकिन अब भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है.
बच्चों का भविष्य हो रहा है बर्बाद
एलेन में पढ़ रही बच्ची के पिता पाली निवासी पंचराम आर्मो का कहना है, ''प्रशासन द्वारा पुत्री को एलेन कोचिंग सेंटर में नीट की तैयारी के लिए भेजा गया था. जनवरी 26 से हॉस्टल का पेमेंट नहीं हुआ है, इसी तरह एलेन का पेमेंट भी नहीं हुआ है. अभी सभी हमारे बच्चे दीपावली में घर आए हैं. तब उन्होंने बताया कि इंटिट्यूट की ओर से कहा गया है कि जब तक हॉस्टल का पेमेंट नहीं होगा वह सुविधा को आगे नहीं बढ़ाएंगे. क्लासेस बीच में रोक दी जाएगी. कोचिंग नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे वहां जाकर बीच अधर में लटक गए हैं. जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, पिछली बार हम 27 अक्टूबर को भी आए थे. तब भी कहा गया था कि राशि तुरंत भेज रहे हैं, लेकिन अब तक फीस का भुगतान नहीं हुआ है. हमारे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है. छुट्टी के बाद अब हम बच्चों को वापस कोचिंग संस्थान में भेजें या नहीं इस बात को लेकर हम असमंजस में हैं.''
क्लासेस कंटिन्यू नहीं करने की बात कही गई
एलेन में पढ़ाई करने वाली प्रियांशी साहू ने बताया, ''हम सभी एलेन कैरियर इंस्टिट्यूट में कोचिंग कर रहे हैं. हम लोगों को यह बताया गया है कि हमारी कोचिंग कुछ दिनों के लिए बंद कर दी जाएगी, जब तक पेमेंट पूरा नहीं हो जाता. तब तक हमारी क्लासेस नहीं लगेंगी. हमारा खाना भी बंद कर दिया जाएगा, पेमेंट मिलने के बाद ही सुविधा दोबारा चालू की जाएगी. जबकि अधिकारियों ने हमको बताया है कि पेमेंट पूरा कर दिया जाएगा यह आश्वासन हमें काफी दिनों से दिया जा रहा है, हमारे पेरेंट्स भी यहां आए थे. उन्हें भी कहा गया था कि शाम तक पेमेंट कर दिया जाएगा. लेकिन पेमेंट अभी भी बकाया है. जिसके कारण अब हमारा भविष्य लटक गया है. हमारे पास तैयारी के लिए काफी कम समय बचा हुआ है, इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ रहा है. अगर अभी हमारी पढ़ाई प्रभावित होगी तो पूरे 2 साल के मेहनत पर पानी फिर जाएगा.''
''एक-दो दिनों में कर दिया जाएगा पूरा पेमेंट''
जिला शिक्षण अधिकारी टीपी उपाध्याय ने बताया कि हमारे जो बच्चे एलेन इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे हैं, उसकी फीस अभी तक नहीं पहुंची है. जिसके कारण संस्थान ने शुल्क जमा करने की मांग की थी. राशि सैंक्शन हो गई है, एक या दो दिन में जो भी हॉस्टल की फीस है और एलेन की फीस है. वह उनको आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा. कुछ जानकारी निचले स्तर से हमारे पास नहीं आयी थी, जिसके कारण राशि सैंक्शन नहीं हुई थी. अब राशि सैंक्शन हो गई है. नियमानुसार राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. संस्थान द्वारा बच्चों को वापस नहीं भेजा गया है, वह सभी छुट्टी में आए थे.
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