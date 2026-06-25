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DMCH में MBBS फाइनल परीक्षा के चौंकाने वाले नतीजे, 121 में 48 छात्र फेल.. 4 का रिजल्ट पेंडिंग

डीएमसीएच में 48 परीक्षार्थी असफल ( ETV Bharat )

दरभंगा: उत्तर बिहार का गौरव कहे जाने वाले दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (DMCH) एक बार फिर चर्चा में है. इस बार बुधवार देर शाम जारी MBBS 2021 बैच के फाइनल परीक्षा परिणाम ने छात्रों, अभिभावकों और कॉलेज प्रशासन को चौंका दिया है. डीएमसीएच में 48 परीक्षार्थी असफल : जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय की ओर से मई महीने में MBBS 2021 बैच की फाइनल परीक्षा आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में कुल 121 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया था. बुधवार को जारी परिणाम में 48 परीक्षार्थियों को असफल घोषित किया गया है. चार छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग : फाइनल परीक्षा के परिणाम में चार छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग रखा गया है. ऐसे में कुल 121 परीक्षार्थियों में से केवल 69 छात्र छात्राएं ही परीक्षा पास कर डॉक्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ सके हैं. करीब 50 प्रतिशत छात्र फेल : परीक्षा परिणाम के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत छात्र फाइनल परीक्षा में सफल नहीं हो सके हैं. एक साथ बड़ी संख्या में छात्रों के असफल होने के बाद कॉलेज परिसर में शैक्षणिक व्यवस्था और परीक्षा परिणाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 'सभी विषयों में छात्र हुए असफल' : दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. उमेश चंद्र झा ने बताया कि फाइनल परीक्षा में काफी संख्या में परीक्षार्थी असफल हुए हैं. उन्होंने कहा कि छात्र विभिन्न विषयों में असफल हुए हैं और उन्हें अब सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होना होगा.